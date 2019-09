. 425 romans de la rentrée littéraire accessibles à tous

Quelques romans de la rentrée littéraire 2019 (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Initiée par le Syndicat national de l’édition (SNE), en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF), l'opération a pour objectif de rendre systématiquement accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes les livres de la rentrée littéraire, dans un format numérique adapté. Le Centre national du livre (CNL), dans le cadre de sa mission d’aide à la diffusion du livre en direction de tous les publics, finance l’intégralité des frais d’adaptation.En septembre 2019, 425 titres (contre 371 en 2018) sont ainsi disponibles pour les lecteurs malvoyants ou aveugles en formats gros caractère, synthèse audio et braille numérique, soit 90 % des titres figurant sur les listes des sélections des prix littéraires du Goncourt, Renaudot, Femina, Femina étranger, Décembre, Flore, roman de l’Académie française, Médicis, Médicis du roman étranger, Interallié, Roman Fnac, et prix littéraire du Monde.82 éditeurs ont participé à l'opération, la 6e depuis le lancement de l'initiative. Les fichiers des romans adultes, jeunesses et des essais grand public des catalogues numériques des éditeurs ont été envoyés aux associations partenaires, afin que celles-ci puissent adapter les livres pendant l’été, via la plateforme Platon, mise en place par la Bibliothèque nationale de France.371 titres seulement avaient été produits en 2018. Rappelons que la rentrée littéraire 2019 est estimée à 524 parutions, un chiffre assez fantaisiste et qui ne reflète pas véritablement l'importante production de cette période de la fin d'année.« Pour que l’opération littéraire bénéficie à tous, petits et grands, les éditeurs Jeunesse se sont particulièrement mobilisés cette année : 84 romans Jeunesse de la rentrée sont ainsi disponibles, contre 32 en 2018 », ajoute un communiqué du Syndicat national de l'édition.