45 tableaux à regarder différemment, avec Soledad Bravi

Et s’il suffisait de regarder les tableaux attentivement pour voir surgir les lignes, les contours, les couleurs, les perspectives, les ombres qui dessinent tout autre chose que ce que vous aviez vu au premier regard ? C’est à ce réveil des sens (la vue, mais aussi les émotions ressenties) que Soledad Bravi vous invite, pour regarder autrement des tableaux mythiques, emblématiques.Elle nous livre ainsi une sélection totalement instinctive d’artistes peintres mais aussi de photographes et plasticiens, pour nous faire découvrir la beauté de l’art nichée jusque dans le moindre détail sans se transformer en singe savant : Fragonard, Manet, Modigliani, de Vinci, Derain, Le Douanier-Rousseau, Irving Penn, Diane Arbus, Damien Hirst, David Hockney, Guggenheim, Picasso, Basquiat, Goude, Almaida, Kupka, Goya, David, Gauguin, Robert Longo, Matisse, Chuck Close, Munch, Kusama,...« J’aime me perdre dans les tableaux, laisser mon esprit divaguer. Les couleurs m’interpellent, les paysages me bouleversent, me rendent pour la plupart heureuse et gaie. Ils m’apportent une joie éclatante, me donnent envie de crier, de chanter », indique l’autrice. Le tout en s'interrogeant sur une autre histoire de l'art.« J’oublie tout ce qui m’entoure, et même où je suis. Je roule, les cheveux au vent, sur les routes violettes de Hockney, je m’allonge sur les nymphéas de Monet ou je suis assommée par la chaleur qui se dégage d’un tableau de Van Gogh. »[10/09] Soledad Bravi — Ceci n’est pas un tableau — Leduc.s — 9791028515812 – 19,90 €