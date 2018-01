4571 éditions du Petit Prince : s'il te plaît dessine moi un trésor

En Suisse, Jean-Marc Probst, 61 ans, entrepreneur, a rassemblé plus de 4571 éditions différentes du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Il entend créer un espace consacré à la littérature jeunesse à Lausanne, lieu où l’on pourra découvrir sa collection ainsi qu’une exposition permanente sur le chef-d’oeuvre.









Président de Commerce Suisse, vice-président de l’Union patronale suisse et membre du comité d’économie suisse, Jean-Marc Probst est aussi le directeur de Probst Maveg SA, société spécialisée dans le vente et l’importation de machines de chantiers, employant 180 personnes. À côté de cela, Jean-Marc Probst est surtout passionné du conte philosophique de Saint-Exupéry, et ce, depuis l’adolescence.

En 1980, alors qu’il était étudiant ingénieur à Zurich, il remporte un an de voyage autour du monde grâce à l’émission de télévision La Course autour du monde. De la même manière que le petit prince quitte sa planète et voyage dans six autres planètes afin de rejoindre la Terre, dirait l'autre.

Pendant cette année de voyage, l’entrepreneur découvre à Tokyo, dans une vitrine, une édition du Petit Prince en japonais. C’est là que commence sa quête de collectionneur.

Aujourd’hui, sa collection comporte plus de 4571 éditions distinctes traduites dans 350 langues et dialectes. Quelques curiosités : une édition dédicacée par Che Guevara, un livre imaginé pour les autistes avec des symboles complétant le texte, un livre de la taille d’un dé à coudre (impossible à lire sans loupe)...

En plus de collectionner les éditions qu’il trouve, Jean-Marc Probst a décidé, il y a onze ans, de traduire le chef d’oeuvre en plusieurs langues ou dialectes. En Suisse, il existe par exemple des versions en dialecte tessinois, bernois et valaisan, en patois fribourgeois et vaudois...

Autre belle idée : publier dans les langues que l’on ne parle presque plus. Ainsi, il a pu publier une édition en wayuu, une langue amérindienne. Tout cela « Pour faire connaître le message du Petit Prince à des peuples qui n'en avaient pas le privilège jusqu'ici » explique-t-il.

Une opération qui n’est pas toujours facile : au Tibet, on lui refuse l’apport du livre sur place, qu'il avait édité et diffusé en Europe. Pour contourner cette règle, il réédite le livre en tibétain, sur place. Résultat : 2000 exemplaires sont en cours d’impression et distribués dans le pays.

Une expérience qui fait regretter à l’entrepreneur que le libre-échange ne soit pas une réalité dans le monde : « Les entraves au commerce sont nombreuses. J'en ai rencontré deux au Tibet: protectionnisme et bureaucratie ».

Jean-Marc Pobst espère donc créer un espace pour la littérature jeunesse, à Lausanne, « Le Petit Prince sera le fil rouge, aussi parce qu'il permet de récolter des fonds » précise-t-il. Soutenu par la famille de Saint-Exupéry ainsi que le canton de Vaud - duquel il est originaire -, il entend créer un centre avec une exposition permanente ainsi que sa collection. Pour lui, il s’agit de rappeler aux jeunes la lecture de véritables textes et non pas de textos ou de chat.



