5,1 millions de livres vendus dans la semaine post-confinement

Crédit photo Maison du livre à Rodez

5,1 millions de livres, soit 3 fois plus que ce qui avait été écoulé la semaine précédente, voilà qui représente un chiffre d’affaires de 53,7 millions €. Entre la semaine 20 de 2019 et celle de 2020, la croissance est de 11 %, en volume et de 2 % en valeur.Notons qu’entre la semaine 11 et 12, la chute a été violente : de 54,1 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’industrie plongeait à 19 millions €, jusqu’à atteindre 15,8 millions la semaine avant la fin du confinement.Dans les secteurs les plus porteurs pour cette reprise, la bande dessinée, avec 35 % de mieux qu’en 2019, les livres jeunesse avec 30 % de hausse : les données GfK montrent une croissance homogène des segments 1ère lecture, romans 8-12 ans et romans adolescents. Quant à la fiction moderne, elle affiche + 7 %. « Compte tenu de nombreux décalages de sorties, nous voyons logiquement le format poche et le fonds dynamiser le marché, avec des augmentations respectives de +25 % et +66 % en CA par rapport à la semaine 20 de 2019 », souligne Paul-Antoine Jeanton, consultant Market Insights Livres.Les pans loisirs/vie pratique, sciences humaines et techniques et non-fiction plongent en revanche drastiquement, avec -16 %, -25 % et -31 %. Le parascolaire, en revanche, profite amplement de la situation, avec une hausse de 43 % du chiffre d’affaires. En effet, le chiffre d’affaires des cahiers de soutien est multiplié par 3 et celui des cahiers de vacances à +75 %.Quant au top 10 des meilleures ventes, on retrouve donc : La vie secrète des écrivains , de Guillaume MussoLa vallée : thriller, de Bernard Minier Hunger Games. La ballade du serpent et de l’oiseau , de Suzanne Collins (trad. Guillaume Fournier)Nos résiliences, d’Agnès Martin-LugandM, le bord de l’abîme, de Bernard MinierUne évidence, d’Agnès Martin-Lugand J’ai dû rêver trop fort , de Michel BussiLa cerise sur le gâteau, d’Aurélie Valognes Le pays des autres , de Leila Slimani Quelqu’un de bien , de Françoise Bourdin