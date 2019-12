5 bonnes raisons d'acheter ses livres en librairie, d'après Benoît Poelvoorde

Georges Biard, CC BY SA 4.0 Georges Biard, CC BY SA 4.0

Entrer en librairie, une valse à 5 temps

1. Parce que chaque livre a sa chance

2. Parce que chaque libraire est un artisan

3. Parce que chaque librairie est un lieu de rencontre

4. Parce que la librairie est un commerce raisonné

5. Parce que les librairies indépendantes, c’est un réseau solidaire

C’est en cinq actes, mais cela n’a rien d’un drame. L’association des libraires francophones de Belgique proposerait plutôt cinq bonnes raisons de franchir la porte et de se faire un séjour en immersion complète, pour quelque temps.Et c’est avec l’acteur belge, mais également initiateur du festival de l’Intime Festival — qui se déroule à Namur depuis quelques années — que les libraires ont travaillé. « Il n’est pas véritablement parrain ou représentant de notre action, mais il nous a généreusement prêté sa voix », indique l’association à ActuaLitté.« Benoît est un actif défenseur de la librairie, il l’a répété de nombreuses fois, et le festival de Namur en est un autre exemple. » Et l’intéressé lui-même le reconnaissait l’an passé, surpris du succès de la manifestation : « Ma plus grande fierté est que, désormais, des gens m’arrêtent en rue pour me parler bouquins. Au début, j’ai cru qu’il y aurait un malentendu, que le public penserait que j’allais faire le con sur scène pendant 3 jours. Mais il vient, ça me touche beaucoup. »Et puis, un Poelvoorde vaut bien deux François Busnel , quand il s'agit de défendre la profession de libraire.L’opération de communication n’avait pas spécifiquement vocation à intervenir en cette fin d’année, et surtout, « elle se prolongera sur les prochains mois », garantit l’association. « Ce n’était pas pensé pour les fêtes, mais ça arrange que le calendrier arrive ainsi. Notre intention était plutôt de porter le message auprès des clients, comme des non-clients : les livres, c’est la librairie. » Un ballet décliné en cinq mouvements, par ailleurs :Maintenir le contact avec les librairies, et solliciter les autres commerces de proximité, cela passera par des mobiles façon Calder, qui seront dans les lieux de vente, ou encore des affiches offertes aux autres commerçants. « On se doute que les libraires n’auront pas beaucoup de temps pour distribuer les affiches, mais avec le temps, le message circulera », estime l’association.Du print et du web, bien entendu, et par-dessus tout, la voix si connue de Poelvoorde, qui raconte sa relation aux librairies, ou encore, se lance dans des phrases de sagesse incongrues, et délicieuses. En voici deux exemples, proposés par ActuaLitté :Et d’autres, diffusés sur la page de l’association :En attendant de voir comment le message sera entendu par les lecteurs…