5 conseils d’écrivains pour ceux qui veulent devenir écrivains

Fixez-vous des échéances

Ménagez votre concentration



Écrivez tous les jours sans vous décourager



Trouvez votre style et apprenez à faire de belles phrases



Ne vous satisfaites jamais d’une première version

Pour beaucoup d’aspirants écrivains, le plus difficile à vaincre, c’est la paresse. Personne n’attend de vous que vous écriviez quoi que ce soit. Personne ne vous obligera donc à écrire. Résultat, sans doute pour la première fois de votre vie, vous devez faire preuve de suffisamment de discipline pour vous forcer à travailler. L’une des meilleures manières d’y arriver, c’est de se fixer des échéances pour avoir des objectifs d’avancement et ne pas procrastiner en permanence.Encore une fois, quand vous essayerez d’écrire, personne ne sera là pour vous reprocher de regarder une série à la place. Vous devez donc impérativement ménager votre concentration en éliminant les distractions. Certains vont à la bibliothèque pour cela, mais vous pouvez aussi vous aménager des horaires pendant lesquels vous coupez Internet.Certains écrivains recommandent même d’utiliser une machine à écrire électronique parce que nos ordinateurs peuvent faire bien d’autres choses que d’écrire. Ce n’est pas le cas d’une machine à écrire !Quand nous vous parlions d’échéances plus tôt, il s’agit évidemment de se poser l’échéance ultime : finir son livre. Cependant, un livre de 1 000 pages s’écrit quand même un mot après l’autre. Il ne faut donc pas se décourager face à ce travail de plusieurs mois qui vous attend.Écrivez chaque jour pour avancer régulièrement et fixez-vous des échéances régulières pour en pas vous décourager. Par exemple, fixez-vous deux semaines pour avoir le squelette grossier de votre histoire.Raconter des histoires est déjà un art en soi, mais écrire de belles histoires est une difficulté supplémentaire. Pensez donc le plus tôt possible à vous intéresser à votre style. Il évoluera et s’améliorera à force d’écrire, mais vous devez le trouver rapidement pour que votre travail soit intéressant. Tout a déjà été écrit, alors trouvez votre style pour offrir un point de vue neuf. La première chose à faire pour cela, c’est d’apprendre à faire de jolies phrases.Il semblerait que l’erreur la plus commune chez les écrivains en herbe, ce soit de penser qu’une fois fini d’écrire, votre roman est terminé. Au contraire, c’est seulement là que commencer la dernière phase du travail : la relecture attentive et la modification minutieuse.C’est une étape difficile, mais aussi très gratifiante, surtout si vous avez écrit un bon roman qui ne demande qu’à être perfectionné.