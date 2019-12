5 lectures pour la fin d'année, recommandées par Bill Gates

(Billionaires Success, CC BY 2.0)

Celestial et Roy viennent de se marier. Elle est à l'aube d'une carrière artistique prometteuse, il s'apprête à lancer son business. Ils sont jeunes, beaux et incarnent le rêve américain... à ceci près qu'ils sont noirs, dans un État sudiste qui fait peu de cadeaux aux gens comme eux. Un matin, Roy est accusé de viol. Celestial sait qu'il est innocent, mais la justice s'empresse de le condamner.

Les années passent, et la jeune femme tient son rôle d'épouse modèle jusqu'au jour où cet habit devient trop lourd à porter. Elle trouve alors du réconfort auprès d'Andre, son ami d'enfance. À sa sortie de prison, Roy retourne à Atlanta, décidé à reprendre le fil de la vie qu'on lui a dérobée...

Le sommeil est l'une des dimensions les plus importantes de notre vie et, paradoxalement, c'est aussi l'une des moins connues. Pourquoi dormons-nous ? Quelles sont les conséquences du manque de sommeil sur notre santé ? Et quelle est l'utilité du sommeil ?

En agissant sur notre cerveau, le sommeil favorise nos capacités à apprendre, à mémoriser et à prendre des décisions logiques et rationnelles. Il réajuste nos émotions, réapprovisionne notre système immunitaire et règle avec précision notre métabolisme. Quant aux rêves, ils apaisent nos souvenirs douloureux et créent un espace de réalité virtuelle favorable à la créativité.

Un mariage américain, Tayari Jones, traduit en français par Karine Lalechère chez Plon : « Jones est une auteure si douée qu'elle arrive à vous rendre sympathique tous les personnages principaux, même après que l'un d'entre eux prenne une décision difficile. »Le résumé d'Un mariage américain :These Truths, Jill Lepore : « Lepore a fait ce qui semblait impossible dans son dernier livre : parcourir l'histoire des États-Unis en seulement 800 pages. Elle a délibérément choisi de proposer plusieurs points de vue au cœur de son livre, et le résultat est le compte-rendu le plus honnête et le plus solide de l'histoire américaine que j'ai jamais lu. »Growth: From Microorganisms to Megacities, Vaclav Smil : « Comme toujours, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Smil, mais il reste l'un des meilleurs penseurs lorsqu'il s'agit de documenter le passé et de présenter une vue synthétique du réel. »Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life, Diane Tavenner : « Comme le savent tous les parents, préparer ses enfants à la vie après le lycée n'est pas évident. [...] Dans son livre, [Tavenner] explique ce qu'elle sait sur l'éducation des enfants, et pas seulement pour les études supérieures, mais pour le reste de la vie. »Pourquoi nous dormons, Matthew Walker, traduit en français par Pauline Soulat aux éditions de la Découverte : « J'ai lu un certain nombre de livres cette année sur le comportement humain, et celui-ci était l'un des plus intéressants et des plus profonds. »Le résumé de l'éditeur pour Pourquoi nous dormons :