5 livres pour comprendre le trading de matières premières

Se lancer dans un investissement est toujours un pari très risqué. Le trading sur matières premières ne déroge pas à la règle. Il est toujours nécessaire de bien étudier le terrain sur lequel vous désirez vous aventurer pour éviter d’investir une somme d’argent qui au final ne sera pas rentabilisée. Pour vous aider aidez dans ce projet, nous vous proposons 5 livres à lire absolument en 2019 sur le trading sur matières premières.







Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, découvrons ce qu’est vraiment cette forme de trading.



Le trading de matières premières, what ?

Le trading sur matières premières ou trading des produits de base désigne précisément le traitement des matières premières en spot ou en produits dérivés. Il est donc question dans ce cas de trader sur le cours ou l’évolution du prix des matières premières, ou simplement de trader les matières premières. Ces matières premières sont de 4 ordres. Vous avez premièrement l’énergie, avec des éléments tels que le pétrole, l’essence ou le gaz naturel. Ensuite, vous avez les métaux comme l’or, le cuivre, l’argent…



Puis viennent le bétail et les viandes. Et enfin, vous avez les produits agricoles à l’instar du coton, du riz, du blé, etc. Les prix de toutes ces matières premières devraient relativement bien se porter en 2019 comme l’indique les chiffres de la banque mondiale, avec par exemple une hausse de 2,2 % (de 2018 à 2019) de l’indice des prix des huiles alimentaires et farines, une hausse de 1,6 % s’agissant du prix des matières premières agricoles en général, de même que pour les boissons, mais une baisse de – 0,7 % du prix des métaux précieux.



Également connu sous le nom de négoce des matières premières, le trading des matières premières consiste clairement au déplacement des matières premières susmentionnées du lieu où elles ont été produites ou extraites au lieu où elles seront effectivement consommées. Ici, la chaine de valeurs des différents produits est très grande et d’une haute complexité. Pour cette raison, de nombreux acteurs au travers du monde y sont impliqués. Les commerçants envoient les produits de manière efficace à l’endroit où la demande est la plus grande, permettant ainsi à tous les acteurs de la chaîne de bénéficier des meilleurs résultats.



Les entreprises qui se chargent de ce type de négoce portent le nom de trading houses, ou littéralement maisons de négoces. Ces maisons de négoce peuvent être de grandes sociétés internationales comme elles peuvent tout aussi bien être de petites entreprises familiales.



Quoi qu’il en soit, pour en savoir plus sur le trading sur matières premières et tous les concepts qui y sont rattachés, il vaut mieux consulter un livre qui y est consacré.

Cinq livres pour appréhender la question



Le trading sur matières premières peut être un investissement à la rentabilité très élevée comme il peut être fortement perturbant lorsque certains concepts ne sont pas assimilés. Pour vous aider à comprendre tous les rouages du négoce de matières premières, nous vous présentons les 5 meilleurs livres numériques de l’année qui traitent du trading de matières premières.









Le trading des produits de base est un investissement non négligeable. C’est pour cela que vous devez en connaitre toutes les bases de sa rentabilisation avant de vous lancer corps, âme et argent. Pour vous aider dans cette optique-là, A Trader's First Book on Commodities de Peter L. Brandt est un livre qui fait l’impasse sur un grand nombre d’aspects théoriques pour se concentrer uniquement sur les mécanismes à utiliser pour rentabiliser votre investissement, la meilleure plateforme de négoce à fréquenter, ainsi que le calcul de vos bénéfices et de vos pertes.



En outre, vous découvrirez aussi dans ce livre de quelle façon évaluer les risques et profiterez de nombreux conseils et astuces. Ce livre permet à tout le monde, même aux débutants, de se lancer dans le négoce des matières premières sans crainte.

Les années 90 furent des années particulièrement glorieuses en ce qui concerne les matières premières. Dans ce livre intitulé Le boom des matières premières, Jim Rogers (trad. Anne-Marie de Nailly et Stephan Wrobel), un homme qui a su profiter de cette époque-là revient sur les raisons d’investir dans ce domaine. Il est également l’un des fondateurs du Quantum Fund et un homme d’affaires prospère. Cet investisseur parle en connaissance de cause. En effet, il a su percer dans ce domaine avec une valeur de fonds de placement représentant un profit de 165 %. Il est donc l’investisseur avec le meilleur fonds de placement de trading de produits de base. Selon lui, un gros investissement ne garantit pas la réussite, mais la patience et de bons conseils si.

Connaitre parfaitement le fonctionnement du marché des matières premières est important, bien que pas obligatoire pour débuter un investissement. Le partage de cette connaissance approfondie est ce dont il est question dans Commodities for Dummies d'Amine Bouchentouf. Vous pourrez ainsi apprendre à créer par vos propres moyens une stratégie de placement, à éviter la plupart des pièges communément rencontrés sur le marché. Vous pourrez de cette façon être plus diversifié. Ce livre vous permettra de répondre à la majorité des questions que vous vous posez sur le trading sur matières premières, même si vous n’avez pas la moindre connaissance sur ledit trading des produits de base.

L’investissement en bourse classique peut vous permettre de gagner beaucoup d’argent. Néanmoins, que vous gagniez ou que vous perdiez, vous ne serez jamais en contact direct avec l’objet de votre investissement. Investir sur le marché des métaux, précieux de préférence, vous permettra d’entrer en contact avec l’objet sur lequel votre argent est dépensé. L’or est une valeur sûre sur laquelle dépenser, et Gold Is A Better Way d'Adam Baratta vous explique comment y investir de façon optimale. Ce livre vous permet de mieux comprendre les contours du sujet grâce à des illustrations, ce qui le rend plus ludique.



Contrairement à l’adjectif présent sur le nom de ce livre (« petit »), il s’agit d’une grande œuvre. Sa grandeur est perceptible non seulement par son nombre de pages (qui s’élève à 208), mais aussi par la quantité d’informations qu’il contient. Le Petit Livre qui bat le marché, de Joel Greenblatt (trad. Roland Monet) est rempli de nombreux conseils pour investir en bourse. Vous devez vous lancer en plaçant votre argent sur des entreprises dont les produits ont une valeur supérieure au prix auxquels ils sont vendus. Bien que ce ne soit pas une chose facile, Joel Greenblatt a su l’expliquer en des mots accessibles pour tous, et ce grâce à une formule simple.