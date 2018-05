50.000 £ pour encourager la diversité dans les librairies britanniques

La Booksellers Association, organisme britannique représentant les libraires, a lancé un projet intitulé Diversity and Inclusiveness Grants – en français, Bourses pour la diversité et l'inclusion. Ces financements récompenseront les librairies qui montreront des initiatives concrètes en faveur des deux valeurs défendues par le programme.



L’association annonce un budget de 50.000 £ soit 57.000 €. 30.000 £ seront disponibles dès 2018 et 20.000 £ supplémentaires seront débloquées l’an prochain. Les bourses seront réparties à hauteur de 250 £ à 1500 £ par bourses par librairies d’Angleterre et d’Irlande.Mais les bourses ne sont pas les seules mesures proposées par le projet annoncé par la Booksellers Association. En partenariat avec le Employers Network for Equality & Inclusion, des workshops seront également organisés pour les membres de l’association afin d'assurer des politiques et des entretiens d'embauches plus juste.La BA a également commandé un guide pour la création de librairies inclusives qui sera révélé lors de la conférence annuelle de l’association en septembre, où les établissements éligibles seront annoncés. Les librairies pourront postuler pour les bourses sur le site de la Booksellers Association jusqu’au 20 juillet.Parmi les exemples d’initiatives énoncés par le communiqué : la mise en place ou l'amélioration d’accès pour les personnes handicapées, la refonte des processus de recrutement, les projets de déploiement pour atteindre les communautés de lecteurs sous représenté comme les LGBTQ, la constitution de fonds à destination des dyslexiques.



Ce projet a été mis en place dans un souci de représentation suite à l’intervention de l’auteur Kit de Waal, lors de la conférence de l’an dernier. Ainsi l’association aimera voir les librairies s’engager dans des démarches inclusives afin de faire une vraie différence et d’améliorer l’engagement auprès des personnes sous représentées dans leurs établissements ou communautés.



Nic Bottomley, président fraîchement élu de la BA a déclaré : « Nous savons qu’il y a énormément d’énergie dans la communauté de libraires en faveur de l’inclusion, mais nous savons aussi que parfois, il peut être difficile de savoir quel premier pas faire pour faire la différence. Nous espérons que la possibilité d’une bourse pour les librairies encourage les libraires à s’engager encore un peu plus pour la cause et de faire valoir leur créativité personnelle et leur assiduité pour être certain que notre merveilleuse industrie est accueillante et pertinente pour tout le monde. »