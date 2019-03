50 ans après la mort de C.S. Lewis, un préquel pour Le Monde de Narnia  ?

Une audace saluée

There is a new Narnia book. It’s brilliant but fir copyright reasons it may never be published. However tomorrow at 7.00pm I will tweet the first few pages. May have to delete shortly afterwards. #BootlegNarnia pic.twitter.com/7ieftDNou9 — Frank Cottrell-Boyce (@frankcottrell_b) 14 mars 2019



Francis Spufford écrit depuis plus de trois ans un prequel à la saga de C.S. Lewis dans lequel il imagine Le Monde de Narnia avant l’arrivée du Lion et de la Sorcière Blanche. L’écrivain britannique a commencé à écrire The Stone Table lors d’un séjour en famille pour divertir sa fille Theodora : « Ma fille faisait pression pour que j’écrive un livre qu’elle pourrait apprécier. »« J’étais moi-même un enfant profondément et passionnément épris de Narnia », a déclaré Spufford. « Et j'ai toujours voulu qu’il y ait un roman de plus [...]. Je voulais juste rester un peu plus longtemps à Narnia. » Et plus Spufford travaillait sur le roman, plus il était fasciné par le défi de « réincarner la voix de l'écrivain ».« Ce n’est pas exactement mon Narnia, bien qu’il y ait des traces de moi et de mon écriture. Je pense que ce que j’ai écrit aurait pu être ce que C. S. Lewis aurait écrit s’il y avait eu un autre roman. » Spufford a déclaré qu’il était extrêmement conscient de ses responsabilités envers la création de Lewis : « Si vous jouez avec les jouets de quelqu’un d’autre, vous devez être très clair sur le fait que ce sont ses jouets. »La saga du monde d’Aslan est protégée par le droit d’auteur, et ce, jusqu’en 2034. Spufford avait tout de même essayé de demander la publication de son ouvrage à la C.S. Lewis Company qui détient les droits de la saga. La tentative est restée sans réponse.Finalement, l’auteur britannique en a imprimé 75 exemplaires et a commencé à les donner à des amis. Selon l’écrivain Adam Roberts, le roman est « superbe », un sentiment que semble partager l’ensemble des premiers lecteurs.« C’est vraiment une recréation parfaite du style d’écriture de Lewis », a déclaré Roberts. « Cela enrichit l’héritage de Lewis. »« Francis fait vraiment entendre la voix de Lewis, c’est vraiment étrange », a souligné pour sa part Frank Cottrell-Boyce, scénariste et écrivain britannique. « On a vraiment l’impression que c’est lui qui écrit [...] En outre, il a trouvé un sujet — revenir sur la création de la table de pierre — sur lequel Lewis aurait pu tout à faire écrire. »Frank Cottrell-Boyce était tellement enthousiaste à la lecture de The Stone Table qu’il a demandé à Spufford s’il pouvait mettre en ligne et partager les deux premiers chapitres en guise de « bande-annonce ».« Les lecteurs se méfient généralement des suites de ces livres cultes », a-t-il poursuivi. « Mais il n’y a eu que des réactions positives. »Selon Adam Roberts, le préquel proposé par Francis Spufford montre que les lois britanniques sur le droit d’auteur — qui accordent aux auteurs les droits exclusifs sur leurs œuvres pendant 70 ans après leur mort — ne sont pas adaptées aux besoins des lecteurs.« Il était inévitable qu’un tel livre, un ajout si sensible et brillant au corpus de Narnia, écrit en plus par un auteur contemporain majeur, commence à fuiter auprès d'un public plus large. J’aimerais le voir publié intégralement, et il le sera. Ce n’est qu’une question de temps. Soit il sera publié en 2034, soit une négociation aura lieu avant. » En effet, si le roman semble avoir conquit les réseaux sociaux, peut-être que la C. S. Lewis Company se montrera intéressée...Spufford espère que The Stone Table sera « accueilli comme un élément fidèle à l’esprit des livres Narnia ». « Je ne sais pas s’il sera publié », a-t-il déclaré. « Je m'accroche à cet espoir. »Via The Guardian