50 auteurs et 100 lycées franciliens pour des Leçons de littérature

Photographie : illustration, Lycée Jean de la Fontaine, Paris (Fred Romero, CC BY 2.0)

Entre novembre 2020 et mai 2021, une cinquantaine d'auteurs donneront des Leçons de littérature dans les lycées de la région, pour s'adresser à « 11.000 lycéens de filières et de niveaux différents », selon la région Île-de-France. 49 lycées généraux et lycées généraux et technologiques sont concernés, 16 lycées professionnels et 36 lycées polyvalents.Après une conférence, un moment d'échanges privilégié entre l'écrivain et les lycéens viendra conclure la séance.Les auteurs qui participent à cette 4e édition des Leçons de littérature sont les suivants :Pierre AlferiMichèle AudinJoël BaquéJean-Christophe BaillyPierric BaillyYahia BelaskriYamina Benahmed DahoSébastien BerlandisJean-Marie Blas de RoblèsFranck BouysseOlivier CadiotClaire CastillonStéphanie ChaillouFrédéric CiriezAgnès ClancierBernard CommentBérangère CournutMarie de QuatrebarbesJulia DeckJean-Michel EspitallierColette FellousPhilippe FusaroHélène GaudySylvie GermainThomas GiraudKaoutar HarchiStéphanie HochetPhilippe JaenadaSimon JohanninLola LafonLuc LangLinda LéNathalie LégerDenis MichelisGaëlle ObieglySylvain PattieuEric PlamondonJean-Luc RaharimananaAtiq RahimiSonia RistićOlivia RosenthalMonica SaboloJane SautièreViolaine SchwartzAnne SerreAlexandre SeuratFlorence SeyvosJean-Philippe ToussaintSami TchakAnne WeberOmar Youssef SouleimaneLa région Île-de-France précise consacrer cette année 5,5 millions € à l'éducation artistique et culturelle dans les lycées et CFA franciliens.