5000 livres pour les enfants "oubliés des vacances"

Depuis 2003 les éditions Rue du Monde en partenariat avec le Secours populaire proposent « L’été des bouquins solidaires », avec pour objectif d’offrir des livres jeunesse aux enfants qui en sont privés. Au fil des années, grâce au soutien de centaines de libraires, de journalistes et de lecteurs, les deux organismes associés sont parvenus à faire don de plus de 100.000 ouvrages.Pour continuer sur cette lancée les éditions rue du Monde ont choisi de poursuivre la collection Totemkili qui a fait ses preuves l’année dernière. Pensée pour les enfants de 6 à 9 ans, il s’agit de livres largement illustrés, avec en fin d’ouvrage un mini-cahier de 6 pages plein d’informations et de commentaires.Cette collection s’inscrit directement dans le projet solidaire de la maison puisque chaque fois que 3 totemkili sont achetés en librairie, Rue du Monde offre un livre à un enfant « oublié des vacances ». Jusqu’au 15 août, vous aurez donc la possibilité, en achetant ces ouvrages jeunesse en librairie, de participer à « l’été des bouquins solidaires ».Surtout que 2020 a été particulièrement éprouvant comme le rappel Alain Serres, directeur de Rue du monde : « Les enfants ont grandement besoin d’air cet été, en cette année de confinement. Besoin de livres aussi, après trois mois et demi d’école chaotique ! »

Et quelques nouveautés

La collection Totemkili s’enrichit de 6 nouveaux titres pour initier les enfants à la lecture. Ils pourront ainsi découvrir la préhistoire avec Le courage de Nao par Michel Piquemal et Zaü, penser l’étranger et s’ouvrir à l’autre avec Machin — truc — chouette de Hubert Ben Kemoun et Véronique Joffre, ou encore découvrir la douce utopie écologique de Raphaële Frier et Solenn Larnicol avec Ben et le loup.Pour plus de précision, rendez-vous sur le site des éditions Rue du Monde.