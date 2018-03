52 % des Français ont acheté au moins un livre en 2017

L'Observatoire de l’économie du livre du Service du livre et de la lecture, au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture, a consolidé différentes données portant sur le secteur du livre en 2016-2017. Soit quatre pages de chiffres et de pourcentages sur l'édition et le livre, de la production aux achats en passant par les prêts en bibliothèques.

Les données présentées dans l'édition 2018 des chiffres-clés du secteur du livre, récoltées en 2016 et 2017, sont pour la plupart connues, mais le travail de synthèse de l'Observatoire est toujours appréciable. Les 4 pages donnent un rapide aperçu du secteur de l'édition et du livre en général, des maisons d'édition aux librairies en passant par les bibliothèques. Le document est disponible à cette adresse ou en fin d'article.

On découvre ainsi que la production de livres imprimés atteint les 81.263 titres en 2017, contre 77.986 en 2016, soit une hausse de 2,2 %, mais aussi que les nouveautés et nouvelles éditions connaissent une légère hausse, de 2 %, passant de 68.069 titres à 68.199 en 2017. Attention, toutefois, ces statistiques ne concernent que les ouvrages imprimés.

Le nombre de titres disponibles au format numérique en 2017 atteint 248.530 références, en hausse de 10 %, quand celui des livres imprimés s'élève à 775.710 références (+ 2,5 %).

Si les chiffres de vente arrêtés pour 2017 ne sont pas encore précisés, le trio de tête fait apparaître Astérix tome 37, de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaëlle Giordano, et le premier tome de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, respectivement chez Albert René (Hachette), Pocket (Editis) et Folio (Madrigall).

Les 5 titres les plus vendus pèsent pour 1,2 % du chiffre d'affaires total de l'édition, les 1000 titres les plus vendus pour 19,4 % et les 10.000 titres les plus vendus pour 44,3 % du chiffre d'affaires. 52 % des Français ont acheté au moins un livre l'année passée, indique l'Observatoire en se basant sur un sondage Kantar TNS Sofres auprès d'un panel de 3000 personnes de 15 ans et plus. Ce pourcentage serait en légère baisse.

22 % d'entre eux ont fait leurs achats en librairie pour les imprimés neufs, hors livres scolaires, 25,5 % en grandes surfaces culturelles et 20 % sur internet. Le prix du livre, en 2017, aurait pris 0,4 %, toutes catégories confondues, dont 1,3 % en littérature générale et livres et albums pour enfants. L'indice général des prix à la consommation est, lui, de 1 %, d'après l'INSEE.

Cela dit, 89 % des Français de 15 ans et plus ont lu au moins un livre imprimé en 2017, un résultat stable par rapport à 2015.