6 auteurs, 20 librairies : la littérature s'égrène en Nouvelle-Aquitaine

• Permettre à des librairies qui ne sont pas nécessairement repérées dans le circuit des tournées d’auteurs « classiques » de recevoir des auteurs de renom

• Encourager les échanges entre librairies adhérentes du réseau et un esprit collectif de solidarité

• Offrir la possibilité aux auteurs de partager des moments avec leurs lecteurs dans l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine en variant les lieux de rencontres et en assurant l’organisation et leurs déplacements sur le territoire

• Être facilitateur de la relation entre les librairies indépendantes, les auteurs et les maisons d’édition autour de l’organisation de rencontres

• Mutualiser les coûts et les moyens mis en place

Les prochaines tournées organisées par l’association LINA

LINA est une association régionale de libraires indépendants. Elle rassemble aujourd’hui plus de 100 librairies dans toute la Nouvelle-Aquitaine, toutes différentes : spécialisées ou généralistes, de taille plus ou moins importante, installées en milieu rural ou en grande agglomération. Centraliser l’organisation de tournées d’auteurs au sein de LINA permet de profiter du déplacement d’un auteur dans une des librairies du réseau et à d’autres librairies de l’accueillir par la même occasion.Cette action a plusieurs avantages :Une tournée d’auteur coordonnée par l’association LINA n’est pas décidée arbitrairement, elle découle toujours d’une proposition d’un des libraires adhérents qui manifeste un intérêt pour un ouvrage. L’association peut alors prendre contact avec son auteur et la maison d’édition.Lorsqu’un accord est trouvé entre LINA, l’auteur et la maison d’édition, d’autres dates peuvent alors être proposées aux autres librairies de l’association. Ainsi, durant quelques jours, l’auteur pourra aller à la rencontre de ses lecteurs dans plusieurs librairies membres de LINA et l’association lui fournira toutes les informations, organisera ses déplacements.L’association prend en charge la communication et la production graphique autour de ces rencontres afin de permettre à toutes les librairies d’en bénéficier de manière égale.Les précédentes tournées organisées par l’association : Sylvain Tesson, Éric Chauvier, Yann Fastier, Éric Plamondon, Hugo Verlomme, Camille de Toledo, Thomas Baas, Anne Delaflotte, Anne Brécart, Denis Robert, Éric Berr, François Place, SOS Méditerranée,...Joseph Ponthus sera reçu pour son livre A la ligne paru aux éditions de la Table Ronde :Librairie L’Escampette à Pau le 16 mai à 18h30,Librairie L’Escapade à Oloron Sainte Marie le 17 mai à 18h15Librairie Le Plumier d’Eugénie à Mugron le 18 mai à 17hJean-Paul Chaumeil sera reçu pour son livre Parfois c’est le diable qui vous sauve de l’enfer publié aux éditions du RouergueLibrairie Générale à Arcachon 26 avril à 16h30Librairie de Corinne à Soulac-sur-Mer le 11 mai à 18hLibrairie Le Plumier d’Eugénie à Mugron le 20 juin à 18hFranck Bouysse sera reçu pour son livre Né d’aucune femme paru aux éditions La Manufacture de Livres :Librairie Le Matoulu à Melle le 21 mai à 18h30Librairie L’arbre à mots à Rochefort le 22 mai à 19hLibrairie Calligrammes à La Rochelle le 23 mai à 19hLibrairie des Thés à Surgères le 24 mai à 20h30Manu Causse sera reçu pour son livre Oublier mon père paru aux éditions Denöel :Librairie Esprit Nomade à Courçon le 24 mai à 18hLibrairie Gréfine à La Rochelle le 25 maiIxchel Delaporte sera reçue pour son livre Les raisins de la misère paru aux éditions du Rouergue :Librairie des Pertuis à St Pierre d’Oléron le 12 juinLibrairie Le Matoulu à Melle le 13 juinLibrairie Le Troubadour à Blaye le 14 juinPaola Pigani sera reçue pour son livre Des orties et de hommes paru aux éditions Liana Levi :Librairie Calligrammes à La Rochelle le 13 juin à 19hLibrairie L’Arbre à Mots à Rochefort le 14 juinLibrairie Livres et Vous à Ruffec le 15 juinAlexis Jenni sera reçu pour son livre Féroces infirmes paru aux éditions Gallimard :Librairie La Baignoire d’Archimède à Brive le 18 juinLibrairie Georges à Talence le 19 juin