60 000 livres dans les avions d'EasyJet, pour faire lire les enfants

En 2018, on parlait alors de 2400 ouvrages en français et 1650 en allemand — sur les 17.500 ouvrages, déclinés en sept langues. Intention louable et généreuse volonté que de stimuler le goût de la lecture durant les vols.Pour 2019, le chantre (mou) du low cost proposera à quelque 8 millions de passagers de découvrir les 60.000 exemplaires mis à disposition. On cite comme éditeurs participants HarperCollins ainsi que Milan (groupe Bayard). En tout plusieurs livres, pour les plus jeunes, toujours traduits en sept langues.« Nous avons approvisionné tous les vols d’Europe avec une gamme de superbes livres pour enfants afin de permettre à nos plus jeunes passagers de lire des livres bien connus cet été », indique le transporteur aérien. Sauf que l'on ne trouve pas la liste des titres français, uniquement les oeuvres anglaises. Bof.Les ouvrages seront à piocher dans la poche du siège central, avec les consignes de sécurité – à lire avant d’attaquer un roman. « Si vous souhaitez en acheter une copie, nous proposons des réductions sur nos fantastiques livres pour enfants », indique par ailleurs la marque sur son site français.Ce point est assez peu clair : l’idée que l’on puisse échapper au prix unique du livre parce que l’on quitte un aéroport pour un autre semble étrange — mais la loi Lang n’a, après tout, jamais légiféré sur les transactions menées dans l’espace aérien.En revanche, il s’agit bien de 20 % de remise pour les titres de HarperCollins, si l’on passe par le site de l’éditeur, uniquement, avec le code EASYJETSUMMER. Le tout est accompagné de la petite vidéo promotionnelle qui va bien :C’est bien Katie Piper, philanthrope et ancienne actrice, mannequin et présentatrice britannique, qui sera la Flybrarian en cheffe. « Les vacances offrent l’occasion idéale de prendre le temps de partager des histoires avec vos enfants », assure-t-elle.Enfin, et l’on s’en amuse : « L’Organisateur ne pourra être tenu responsable s’il n’y a pas de livres à bord ou si un passager spécifique n’en a pas pour quelque raison que ce soit. » Un peu comme pour les multiples retards dont la firme est coutumière, en somme.L’opération commencera ce 15 juillet et se prolongera durant tout le mois d’août.