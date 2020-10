60.000 £ pour un exemplaire du premier tome d'Harry Potter

TINTIN : le lotus bleu qui les rend verts

Avant que JK Rowling ne soit mondialement connue, avant même l’existence de Twitter, une première édition d’Harry Potter and the Philosopher’s Stone, traduit sous le titre Harry Potter à l’école des sorciers en français par Jean-François Ménard, était publiée par Bloomsbury. Les exemplaires de ce premier tirage confidentiel sont aujourd’hui extrêmement précieux et très prisés des collectionneurs.Pour reconnaitre les ouvrages en question, certains détails ne trompent pas l’œil avisé : cette première édition présente en effet une quatrième de couverture avec une faute d’orthographe, ainsi qu’une erreur d’impression à la page 53 — on y retrouve un doublon de « 1 wand » (une baguette).Évalué à 30.000 £, le volume s’est finalement vendu à 60.000 £ — environs 66.000 € — lors d’une récente vente aux enchères. Selon The Independent, le commissaire-priseur sur place aurait déclaré que c’était le prix le plus élevé jamais atteint pour la société.L’ouvrage appartenait à un expatrié britannique qui l’aurait acheté pour ses enfants environ 18 mois après sa première publication en juin 1997. Le père de famille affirme l’avoir utilisé pour enseigner l’anglais à ses trois rejetons lors de leur déménagement au Luxembourg depuis l’Angleterre. Il prévoit aujourd'hui d’utiliser de l’argent pour rembourser les prêts étudiants de sa fille — une histoire de famille décidément. L’année dernière c’était un exemplaire présentant une erreur sur la couverture qui partait aux enchères pour la modique somme de 70 000 £.