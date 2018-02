60 ans de poches à petits prix, les éditions J'ai Lu fêtent leur anniversaire

C’est au sein de la magnifique librairie Le Divan que les éditions J’ai Lu avaient convié les journalistes pour annoncer une année riche d’événements pour célébrer leurs 60 ans d’existence.







En 1958, Fidel Castro s’empare de Santiago de Cuba, David Lean reçoit un Oscar pour Le pont de la rivière Kwai, et Sophia Loren fait la une de Paris Match.

C'est sous l’impulsion d'Henri Flammarion et de Frederic Ditis que naîtront les éditions J’ai Lu, alors que le format poche avait été véritablement démocratisé par la Librairie Générale Française depuis 1953, même s'il préexistait.

Le premier titre de la collection J’ai Lu, aussi surprenant que cela soit, fut Le petit monde de Don Camillo, suivi du Blé en herbe de Colette – illustration déjà posée de l’éclectisme d’une maison qui se consacrera à tous les genres de littérature.

Les libraires de l’époque se mouchent du pied, et ne veulent pas de ces « petits plastifiés » sur leurs tables. J’ai Lu commencera donc par être vendu uniquement dans les Prisunic, qui ne s’embarrassent guère de ces préoccupations. Les éditions feront une entrée fracassante dans les librairies à partir de la publication des Guy des Cars (9 millions d’exemplaires vendus).



Habitée par un réel désir de mettre toutes les littératures à la portée de chacun, la maison publie dès ses débuts des auteurs populaires et identifie très vite le goût des lecteurs pour les genres « de marge » tels que la science-fiction, la romance ou la spiritualité.

En 1967, ce sont encore les éditions J’ai lu qui pour la première fois osent lancer des campagnes publicitaires pour leurs volumes, tout comme ils seront les premiers à lancer en 1970 un saugrenu « objet de présentation (…) pouvant contenir de 6 à 8 volumes » : la PLV, le sabot de comptoir vient de naître.

En 1994, pour le prix de deux cafés, la collection Librio fait son apparition.

Et les auteurs emblématiques ne manquent pas : Guy des Cars, nous en parlions, Barbara Cartland, mais aussi plus récemment Robin Hobb, JRR Martin, Eckhart Tolle (dont le Pouvoir du moment présent a atteint le million d’exemplaires…) et encore Paulo Coelho, Helen Fielding, Fred Vargas, Michel Houellebecq, Virginie Despentes, Anna Gavalda…

Depuis lors le succès ne se dément pas, et les chiffres ont de quoi donner le vertige : 14937 titres à date ont construit 82 collections, en littérature générale, polars, science fiction, romance, documents, humour, bien-être, spiritualité…. Le catalogue est encore riche de plus de 4000 titres disponibles, alimenté par en moyenne 450 nouveautés par an…



Et l’avenir?

En 2018, outre la remise en avant des fonds qui se poursuit, notamment grâce au recouverturage, de nouvelles collections verront le jour : « Info+ », des textes courts et engagés en non-fiction, en partenariat avec Reporters sans frontières. La collection #Exclusif, en new romance surfera sur les temps forts de l’année. Le label « Lj sera dédié aux comédies romantiques. Notons que J’ai Lu BD reprendra en format semi-poche.



Par ailleurs seront lancés deux concours d’écriture, dont l’un, de nouvelles, sera parrainé par Gilles Legardinier, autre auteur emblématique du catalogue.

Et Jocelyn Rigault, directeur, de conclure : « Depuis 1958, les éditions J’ai lu n’ont cessé d’innover et de se réinventer sans complexe pour accompagner toujours plus de lecteurs, susciter la curiosité et s’inscrire dans la modernité. gageons que pour les 60 années à venir c’est ce même vent de liberté qui soufflera sur la maison! »