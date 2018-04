63 société d'auteurs pour défendre les droits d'auteur au Canada

(Al_HikesAZ, CC, BY NC 2.0)

Au cœur des préoccupations depuis plusieurs mois, la loi sur la modernisation du droit d’auteur adoptée en juin 2012 au Canada, et plus précisément les exceptions aux violations du droit d’auteur qui y sont présentées. L’utilisation équitable d’œuvres protégées à certaines conditions en fait partie et dans cette lettre, c’est la surexploitation de ces exceptions, notamment à usage éducatif, qui est dénoncée.

En effet, une série d’articles de cette loi autorise les établissements d’enseignement à reproduire, à présenter et à diffuser par télécommunication les œuvres à des fins pédagogiques. Ces derniers donneraient lieu à de nombreuses (re)interprétations plus ou moins libres de l’énoncé de la part des dits établissements, selon les ayants droit. C’est ainsi que certains ont cessé de payer les redevances, ou ont commencé à réclamer des remboursements rétroactifs.

En réaction à ce mouvement de protestation dans le milieu scolaire, l’International Authors Forum, qui réunit 63 organisations d’auteurs à travers le monde, a rédigé une lettre, diffusée en fin de semaine dernière par le site de la Authors Guild.

Après avoir réitéré son inquiétude envers le manque d’encadrement des débordements admis par les exceptions du « fair dealing » à des fins éducatives, la lettre met en avant des conséquences désastreuses pour les auteurs canadiens. Citant le rapport annuel de 2016 de l’agence de gestion des licences collectives, Access Copyright, elle démontre une baisse significative des redevances perçues par les auteurs d’environ 80 % depuis l’adoption de la nouvelle loi en 2012.

L’IAF aimerait voir l’équilibre entre accès aux travaux pour les étudiants et reconnaissance due au créateur se rétablir. « L’approche choisie par le Canada est définitivement plus nuisible aux créateurs que les différentes approches adoptées par les autres pays quant à la distribution des contenus créatifs aux professeurs et aux élèves », lit-on dans le document.

La lettre cite l’exemple de pays tel que le Royaume-Uni ou les pays nordiques parmi lesquels, Danemark, Finlande, Suède, Norvège et Islande qui ont mis en place des plateformes spécifiques permettant l’accès aux ressources par les étudiants et la juste rémunération des auteurs.