634.000 téléspectateurs : la Grande librairie réalise sa meilleure audience

« Ce qui est intéressant dans la liberté, c'est la conquête de la liberté », Christophe André









Partez à la rencontre de Fanny Héquet, de la librairie « Le Détour » de Granville dans la Manche. Avec elle, partagez ses coups de cœur et ses auteurs favoris comme Richard Adams, David Fauquemberg ou encore Michel Jullien.





Ce 23 janvier, l’émission a franchi les 634.000 téléspectateurs et 2,7 % de parts d’audience. « C’est le meilleur score de la saison 2018-19 », indique la production.L'émission de cette semaine parlait de libération et de liberté , par les livres, évidemment. On peut la retrouver à cette adresse . PLusieurs extraits ont également été diffusés sur la page facebook de l'émission, comme chaque semaine.« Pour mourir libre, il faut vivre libre » Léonor de Récondo