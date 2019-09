7000 livres volés à des bibliothèques en 12 mois pour 45 000 € de butin

L’université d’Édimbourg n’est pas la seule institution à avoir constaté des trous dans son catalogue : sous le nom d’Alexander Van de Kamp, un rat de bibliothèque grignotait les ouvrages les uns après les autres. Emprisonné ce 18 septembre, il a été condamné plus de deux ans après les faits. Parmi ses autres victimes, l’Edinburgh Napier University ou la Heriot Watt University.Entre octobre 2017 et août 2018, il s’est emparé de quelque 7000 ouvrages, pour les revendre en ligne — seuls 1300 ont été retrouvés, éparpillés dans toute la Grande-Bretagne. L’immense majorité des ouvrages sur lesquels la police a pu remettre la main provenait de l’Edinburgh Napier University — seuls 260 étaient issus des autres établissements.Darren Barr a écopé de 25 mois de prison : il a plaidé coupable face aux quatre chefs d’accusation pour vol. « C’est l’un des larcins les plus insensés et coûteux pour les universités dont je puisse me souvenir », indique le sergent détective Dougal Begg. Et d’ajouter que le montant reversé par Barr « est renversant ».Le vol aurait d’ailleurs pu passer inaperçu si les personnels des établissements n’avaient pas repéré les manques ici et là. Barr opérait en substituant des titres les uns après les autres, mais aurait pu continuer longtemps son manège.Peut-être investir dans un service de sécurité renforcé, avec le butin accumulé ?via Telegraph