8 villes littéraires où passer le réveillon de la Saint-Sylvestre (UNESCO)

Si la soirée du 31 décembre est encore en cours d’élaboration, peut-être l’UNESCO peut-il aider les plus vaillants. En effet, l’organisation a présenté sa liste de 64 villes désormais intégrées au Réseau des villes créatives.









L’objectif est de mettre en valeur les stratégies urbaines en faveur d’un développement plus durable, suivant différents domaines d’activités : artisanat et arts populaires, arts numériques, design, film, gastronomie, littérature et musique. Le réseau recense maintenant 180 villes réparties à travers 72 pays.

L’engagement des villes portera sur un échange de bonnes pratiques, innovantes « pour promouvoir les industries créatives, renforcer la participation à la vie culturelle et intégrer la culture dans les politiques de développement urbain durable ».

Distinguées pour leur implication dans la littérature, on retrouvera ainsi dans la sélection 2017 :

Utrecht (Pays-Bas)

Québec (Canada)

Seattle (États-Unis d’Amérique)

Milan (Italie)

Manchester (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)

Lillehammer (Norvège)

Durban (Afrique du Sud)

Bucheon (République de Corée)

« Ces nouvelles désignations témoignent d’une plus grande diversité dans les typologies des villes et d’un meilleur équilibre géographique, avec 19 villes de pays jusqu’alors non-représentés dans le Réseau », a déclaré lors de la présentation Irina Bokova, alors directrice générale, fin octobre.

« Le cadre de coopération mis en place pour encourager les candidatures de villes issues de la région Afrique – une priorité globale de l’UNESCO – a également porté ses fruits, avec 9 villes africaines qui rejoignent le Réseau. » La liste des 64 villes est à cette adresse.



On compte à ce jour 29 villes créatives consacrées pour leur implication dans la littérature, incluant les nouvelles venues. On peut retrouver la liste à cette adresse – et aucune en France, cela dit. En tant que villes créatives, chacune s’engage auprès de l’UNESCO à réaliser différentes missions.

Ainsi, pour exemple, Cracovie envisage de :

Développer des liens entre la littérature et les droits de l’homme ;

Créer des liens entre la littérature, les nouveaux médias et les industries créatives ;

Promouvoir les lecteurs et influer les attitudes envers la lecture ;

Soutenir les artistes et les écrivains jeunes et émergents à travers des subventions et des programmes de bourses ;

Organiser des festivals et des événements littéraires et mettre la littérature au cœur de la sphère publique ;

Soutenir l’industrie du livre ;

Élargir et approfondir la coopération internationale dans le secteur littéraire.

De son côté, Montevideo prévoit de :

Améliorer l’accès aux œuvres littéraires et d’encourager à la lecture en développant un réseau de bibliothèques installées dans des espaces publics à travers la ville ;

Créer des parcours littéraires retraçant la vie et l’œuvre des grandes figures littéraires de Montevideo ;

Faire de la ville une référence internationale dans le domaine de la littérature, notamment en mettant en lumière son patrimoine littéraire grâce au Musée des ouvrages et des auteurs uruguayens en ligne ; et

Faciliter la mobilité des écrivains et l’échange d’expériences avec les autres Villes créatives de littérature.

Et ainsi de suite... Si l’une de ces villes s’avère être la destination de votre choix pour le réveillon, n’hésitez pas à nous envoyer des photos !