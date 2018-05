80 % des Français n’envisagent pas de partir en voyage sans un livre

En attendant l’avion destination Bombay, le bateau pour relier Buenos Aires à Colonia de Sacramento ou le bus local pour rejoindre Chiclayo au Pérou… quoi de mieux que de prendre le temps de plonger dans un bon livre.





Simon Cocks, CC BY SA 2.0





Ainsi, Comptoir des Voyages, spécialiste du voyage sur mesure en immersion, dévoile les habitudes de lecture des Français en voyage : lisent-ils plus ? Que lisent-ils ? Format tablettes ou papier ? Quels seront les auteurs de l’été 2018 ?...



Les Français et la lecture… une histoire qui se perpétue. Que ce soit en se baladant dans les rues colorées de la Vieille Havane, dans le froid nordique du Groenland ou sur une plage de rêve sur l’île de Ko Phi Phi en Thaïlande, ils sont près de 80 % à ne pas envisager partir sans un livre en voyage. 30 % déclarent même lire davantage !



Qui sont les Français les plus accros à la lecture ?



En première position, les habitants de la région Poitou Charente (près de 60 %), suivi des Auvergnats (53 %) et des Picards (51 %) qui ne voyagent pas avec moins de 3 ou 4 livres.



À l’inverse, les Normands (49 %) et les habitants du Nord Pas de Calais (48 %) emportent un livre, mais n’ont généralement pas le temps de l’ouvrir et préfèrent se concentrer sur la découverte du pays et de ses coutumes.



Parfois les clichés ne sont pas si loin…



Alors que les romans policiers arrivent en tête des genres littéraires préférés des Français (47 %), les romans de fiction (27 %) et d’amour (16 %) sont également très plébiscités. Si les vont préférer les romans d’amour (25 % des femmes contre 6 % des hommes) les hommes quant à eux vont aimer lire une bande dessinée (16 % des hommes contre 3 % des femmes).



Guillaume Musso, Maxime Chattam, Joël Dicker ou Catherine Pancol… quels seront les compagnons littéraires des Français de l’été 2018 ? En tête du classement arrive Guillaume Musso. Alors qu’il vient de publier son 16e roman, l’auteur à succès remporte tous les suffrages auprès des Français.



Près de 54 % des sondés ont prévu d’emmener un de ses romans lors de leur prochain voyage. Cet auteur fait l’humanité aussi bien auprès de la gent féminine que masculine !



En revanche, sous le soleil corse, ce sont les romans policiers qui sont de rigueur. En effet, plus de 80 % des Corses déclarent qu’ils partiront en vacances avec un roman de Maxime Chattam. Alors que, dans le Limousin, 34 % des sondés se laisseront séduire par les intrigues de Joël Dicker.



Enfin même à l’autre bout du monde, les français aiment se tenir au courant de l’actualité puisqu’ils sont 36 % à lire les journaux. Et contrairement aux idées reçues, seuls 15 % des Français lisent des magazines people en voyage…



« J’aime particulièrement découvrir ou me replonger dans des livres dont le contexte se situe dans le pays que je découvre pendant mon voyage. La Confrérie des éveillés (Jacques Attali) en visitant Fès par exemple, où Annapurna premier 8000 (Maurice Herzog), lors d’un trek au Népal » confie Alain Capestan, président directeur général de Comptoir des Voyages.