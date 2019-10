9 projets dramaturgiques soutenus par l'Institut français

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Financé par le ministère de la Culture, ce fonds spécifique permet de mettre en valeur les auteur.e.s du Sud peu connu.e.s ou joué.e.s en soutenant la production de leurs textes.Les objectifs de ce nouveau dispositif sont multiples : il s'agit de valoriser des mises en scène de textes de jeunes auteurs francophones en augmentant les moyens de production et de participer à la mise en place de réseaux de diffusion.Ainsi, 9 projets financés à hauteur de 150 000 euros ont été retenus :Comme la mer, mon amourÉcriture, mise en scène et interprétation : Boutaïna El Fekkak et Abdellah TaïaLes cinq fois où j'ai vu mon pèreÉcriture et mise en scène : Guy Régis JuniorLes enfants hiboux ou les petites ombres de nuitÉcriture et mise en scène : Basile YawankeLe carnet de voyageÉcriture et mise en scène : Bilia BahIl pleut des humains sur nos pavésÉcriture et mise en scène : Sedjro Giovanni HouansouTrans-maîtreÉcriture et mise en scène : Mawusi Marc AgbedjidjiPlaidoirie pour le CongoÉcriture : Sinzo AanzaMise en scène : Aristide TarnagdaAvatarÉcriture et mise en scène : Sylvie Dyclo PomosLa TabléeCo-écriture et mise en scène : Ahmed Amine Ben Saad et Maud Galet Lalande« Les Francophonies - Des écritures à la scène », par la voix de son directeur Hassane Kassi Kouyaté, a annoncé s'engager à accueillir en diffusion deux lauréats du dispositif dès 2020. En 2020, le cercle des partenaires de l'Institut français s'élargira.L'annonce des lauréats a été faite à l'issue de la remise du prix RFI Théâtre à la jeune autrice Valérie Cachard qui a reçu sa récompense. L'Institut français est partenaire de ce prix et s'engage sur des phases de résidence de l'autrice.Le 15 octobre, l'Institut français lancera le second appel à projet pour le fonds « Des mots à la scène » grâce à l'engagement du ministère de la Culture.