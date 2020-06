91 romans, BD, essais et livres jeunesse à découvrir pour les vacances

Cette année tout particulièrement, les libraires ont souhaité en faire un cadeau aux lecteurs, afin de les remercier pour leur soutien et de fêter les retrouvailles dans les librairies indépendantes.« Chers clients, chers amis lecteurs, après cette longue période difficile, nous sommes très heureux de vous retrouver dans nos librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes venus nombreux, vos mots d’encouragement et vos marques d’affection nous ont beaucoup touchés », indique Cécile Bory, présidente des Librairies Indépendantes en Nouvelle-AquitaineLe catalogue « Plein soleil » a également pour objectif de valoriser la librairie indépendante dans son ensemble en listant ses valeurs, en signalant où trouver les librairies indépendantes sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il est distribué gratuitement aux clients des 113 librairies membres de l’association LINA dès le 1er juillet, et durant tout l’été jusqu’à épuisement des stocks.Durant tout l’été, les coups de cœur publiés dans le catalogue sont également partagés sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), et sur le site internet de l’association qui permet de géolocaliser et réserver ses livres en ligne dans la librairie son choix.N’hésitez pas à les solliciter pour un envoi du catalogue papier. La liste est à découvrir et/ou télécharger ci-dessous.