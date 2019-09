92 traducteurs déjà formés par l'Ecole de Traduction littéraire, et vous ?

Gilles Watson, CC BY SA 2.0



Gilles Watson, CC BY SA 2.0

L’ETL accueillera le 11 janvier 2020 une nouvelle promotion de traducteurs pour une année de formation à la traduction et au monde du livre.Cette formation exceptionnelle, créée en 2012 par le Centre National du Livre, aujourd’hui partenariat CNL/Asfored, et dont Olivier Mannoni assure depuis l’origine la direction pédagogique, aura formé à la fin de cette année près de 90 traducteurs travaillant dans une trentaine de langues.Ses élèves et anciens élèves ont remporté à ce jour 25 prix pour leurs traductions ou les œuvres qu’ils avaient traduites, et l’on retrouve leurs noms parmi les traducteurs des livres les plus cités en cette rentrée. L’École de Traduction Littéraire est aujourd’hui devenue un label de qualité pour ceux qui désirent faire de la traduction leur métier.Les détails sur la formation et les inscriptions, encore ouvertes, peuvent se faire à cette adresse