94 % de papier certifié, 1 % de papier recyclé pour l'édition française, en 2018

Photographie : illustration, Rosmarie Voegtli, CC BY 2.0

La Commission environnement et fabrication du Syndicat national de l'édition annonce 188.092 tonnes de papier achetées par les éditeurs interrogés, pour l'année 2018. Une légère baisse est constatée, au regard des années précédentes et en particulier de 2016, année de réforme des programmes scolaires.Les achats de papier certifié PEFC ou FSC représentent 94 % des achats en 2018, indique l'étude de la commission du SNE, contre 93 % en 2017 : la tendance est à la hausse, cette fois, puisque le papier certifié ne représentait que 86 % des achats en 2013. Le papier non certifié est en déclin dans les achats des éditeurs interrogés, pour ne représenter que 5 % en 2018.Le papier recyclé, pour sa part, ne fait décidément pas recette auprès des éditeurs : de 2 % des achats en 2013, on passe à 1 % en 2018. Un recul qui s'explique par « la diminution de l’offre de papier recyclé et [...] la non-adéquation de celle-ci face aux besoins des éditeurs », indique la commission.Une majorité du papier est achetée directement par les éditeurs (142.309 tonnes, soit 76 % des achats), et surtout les éditeurs au chiffre d'affaires supérieur à 10 millions €. Lors le papier est acheté en direct par l'éditeur, la part de certifié atteint 97,7 %, contre 83,2 % seulement lorsqu'il est acheté via un imprimeur. Le papier recyclé représente 0,3 % des achats directs des éditeurs, contre 3,1 % chez les imprimeurs.Plus la maison d'édition a un chiffre d'affaires important, plus ses achats de papier sont contrôlés, indique l'étude du SNE. Les maisons au chiffre d'affaires supérieur à 50 millions € achètent à 97 % du papier certifié, et à 1,1 % du papier recyclé, contre 61,7 % de papier certifié et 2,9 % de papier recyclé pour les maisons au chiffre d'affaires inférieur à 1 million €.La Commission environnement et fabrication du SNE incite les éditeurs « à exiger systématiquement un papier certifié ou recyclé à leurs imprimeurs », et invite « les éditeurs de petite taille à acheter des papiers certifiés ».Les éditeurs qui ont répondu à l’enquête, parmi lesquels Actes Sud, Hachette Livre, Albin Michel, Editis, Média Participations, Bayard ou Humensis, ont publié 75 % du total des exemplaires produits en 2018, indique la commission.L'étude complète se retrouve ci-dessous ou à cette adresse