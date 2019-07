À 12 ans, Yashoda Shenoy crée et anime une bibliothèque gratuite pour tous

Une bibliothèque constituée de dons

Près de 3500 livres dans diverses langues

Yashoda Shenoy a 12 ans, et étudie dans une école à Mattancherry. La jeune fille explique à NDTV d’où lui est venue l’idée de ce projet : « En retournant les livres un jour ou deux après la date limite, j’ai été sanctionnée d’une amende pour le retard. La bibliothèque facture également un montant à titre de frais d’adhésion. »« Bien que les deux soient des pratiques courantes, cela m’a fait réfléchir. Comment les enfants de familles à faible revenu vont-ils lire ou s'inscrire à une bibliothèque ? La lecture n’est-elle pas un droit fondamental ? Ils ne pourraient pas y aller si on leur demandait de l’argent pour lire » poursuit-elle.C’est ainsi que lui est venue l’idée d’ouvrir une bibliothèque gratuite et ouverte pour tous. Elle a donc demandé l’aide de son père, et via un message Facebook, a invité chacun à faire don des livres inutilisés. « Quelque temps plus tard, un ami de la famille a envoyé des livres d’une valeur de 10 000 roupies. C’était le début », dit Yashoda.En plus des dons, la bibliothèque de Yashoda possède également des livres collectés dans les déchèteries des environs et restaurés. « C’est triste de trouver des livres neufs qui sont à peine utilisés et jetés de façon aussi irresponsable. Une fois, j’ai trouvé deux collections de livres donnés par l’ancien député K V Thomas à des élèves qui ont obtenu les meilleures notes en classe. Bien qu’il soit regrettable que même des étudiants brillants jettent des livres, je suis réconfortée par le fait que je peux les sauver », confie Yashoda au New Indian Express. Son père, Dinesh Shenoy, un artiste, a converti une partie de sa galerie au dernier étage de leur maison, pour accueillir les livres. « Au début, les livres étaient empilés sur le sol. Mais un autre ami de la famille a construit des étagères pour les livres et installé des ventilateurs de plafond », raconte Dinesh.Ce n’était pas une sinécure, mais grâce à de multiples dons et à des efforts participatifs, les résultats se sont rapidement fait sentir : « Nous avons commencé avec environ 2 000 livres et maintenant nous en avons plus de 3 500. Nous les avons séparés en fiction — histoires, romans et poèmes — et non-fiction. Il existe des livres en anglais, en malayalam, en konkani, en hindi et en sanscrit », explique la jeune bibliothécaire.« Il n’y a pas d’amende, mais un livre doit être emprunté pendant 15 jours, puis ramené. Pour les malades et les personnes âgées qui ne peuvent pas venir à la bibliothèque, nous livrons les livres qu’ils veulent à domicile si nous les avons à la bibliothèque », a déclaré Yashoda.La bibliothèque est ouverte tous les jours de 9 h à 19 h 30, et lorsque Yashoda est à l’école, son père, sa mère ou son frère s’occupent d’accueillir les lecteurs. Désormais, l’établissement compte 110 membres.« Quelques étudiants défavorisés viennent aussi ici régulièrement. Mon rêve se réalise. Tout le monde commence à lire », dit elle à Edexlife