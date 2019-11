À 27 ans, elle risque la prison pour des livres non rendus à la bibliothèque

(DPP Law, CC BY 2.0)

L'histoire pourrait n'être qu'insolite, elle a pris un tour dramatique pour Mandy Jones. En 2017, elle emprunte Where the Sidewalk Ends de Shel Silverstein et La Nuit d'Elie Wiesel à la bibliothèque locale de Charlotte. Et puis, elle oublie les livres : ce n'est qu'en 2019, il y a 6 mois, qu'elle rend les livres à la bibliothèque, avec quelques excuses en prime.Il y a une semaine, l'histoire se rappelle au bon souvenir de Jones, lorsque son employeur l'interroge sur un mandat d'arrêt la concernant. Mandy Jones n'y croit pas trop : « Le fait qu'un avocat général ait ce dossier sur mon bureau et pense que ne pas avoir rendu des livres à la bibliothèque soit suffisant pour établir un mandat d'arrêt m'inquiète. Si je mérite d'aller en prison pour des livres, c'est absurde. »Une très mauvaise surprise pour la mère de famille, donc, qui assure ne pas avoir pris connaissance des éventuels courriers envoyés par l'établissement en raison de nombreux déménagements.Les livres ont bel et bien été considérés comme volés, en l'absence d'un retour des ouvrages dans les temps, et des responsables de la bibliothèque ont laissé entendre que Jones n'aurait pas tout raconté aux médias, sans pour autant s'étendre.Jones passera devant un juge le 7 novembre prochain, avec une amende de 500 $ à régler, à moins d'effectuer 93 jours de prison.via NY Daily News