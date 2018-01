À 35 ans, cette auteure écossaise, star en Chine, est inconnue dans son pays

Claire McFall est écossaise. Presque inconnue dans son propre pays. Elle a pourtant publié une trilogie, Ferryman, dont Hollywood vient d’acheter les droits. Legendary Entertainment, basée en Californie a signé pour l’adaptation des romans, mais rien ne s’est fait normalement avec ses livres.





Claire McFall, via Facebook



En 2013, Templar publie le premier tome de Ferryman, récompensé par un Scottish Children’s Book Award. C’est ici un récit assez classique, racontant l’histoire de Charon, le nocher des Enfers, et son boulot de transporteur d’âmes dans le royaume d’Hadès.

En juin 2015, l’ouvrage est traduit en Chine, et soudainement, c’est l’explosion nationale. Durant deux années, successivement, le titre est numéro un de son genre, et aura été le livre numérique le plus vendu dans le pays en 2016. On parle de plus d’un million d’exemplaires.

En 2017, le deuxième opus Trespassers sort chez Floris et Beijing White Horse Time pour la Chine, en septembre de la même année, rapporte l'AFP. Le succès est toujours au rendez-vous, toujours aussi fou. Aujourd’hui âgée de 35 ans, on n’hésite même pas à la comparer à une JK Rowling – probablement l’origine écossaise n’y est-elle pas étrangère...



Mais Claire McFall n’ose pas imaginer que la comparaison tienne la route – même si la réussite de sa compatriote ne manque pas de séduire...

S’inspirant des paysages du pays pour ses histoires, l’enseignante n’en revient toujours pas de cette folie qui soudain s’empare de sa vie. Tout juste connue en Angleterre, elle est totalement méconnue en Écosse. « Quand j’écrivais les livres, j’avais des gens à l’esprit », assure-t-elle.



Avec Tristan et Dylan, le deux protagonistes principaux, de, respectivement, 17 et 15 ans, elle envisageait des acteurs : Leonardo DiCaprio aurait pu camper le premier...

Le troisième et dernier tome, Legendary, posera la pierre finale du récit, tout en s’élaborant avec l’adaptation pour le cinéma. D’ailleurs, en regard du succès que le film Far East a pu connaître, il se pourrait que deux versions sortent : l’une anglaise, l’autre chinoise.