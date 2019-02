À 5 ans, un garçon ouvre sa première bibliothèque de rue dans l'Illinois

Logan Brinson à côté de sa Free Little Library ( Logan Brinson à côté de sa Free Little Library ( Page Facebook

L'essor des Little Free Libraries

Logan Brinson, petit bibliothécaire en herbe

Selon une étude réalisée en 2018 par Pacific Standard, les personnes qui grandissent entourées de livres développent une compréhension plus accrue de la lecture et ont de meilleures compétences mathématiques et numériques. Néanmoins, il arrive que des enfants n’aient pas la chance d'y avoir accès.Pour pallier ce problème, une tendance s'est développée au sein du territoire américain : les Little Free Libraries, autrement appelées boites à livres dans nos villes. C'est en 2009, à Hudson dans le Wisconsin, que la première d'entre elles a été construite par Todd Bol. Cette initiative est rapidement devenue un mouvement associatif. Grâce au site internet freelibrary.org , chacun est en mesure de créer sa propre petite bibliothèque et d'apparaître sur la carte du monde de la plateforme.Pour qu'une boîte d'échange de livres soit enregistrée et utilisée légalement sous le nom de la marque Little Free Library, les volontaires doivent se procurer une affiche de la charte de la plateforme avec un numéro. Une fois que la boîte d'échanges est reconnue et localisée, un passant peut prendre un livre ou en laisser un à l'intérieur. L’organisation compte sur des « stewards » volontaires pour construire, installer et entretenir les échange de livres.En 2018, le site relevait plus de 70.000 Little Free Libraries créées partout dans le monde, dont une grande majorité aux Etats-Unis.Aujourd'hui, des lecteurs de tous âges se rendent chez Logan Brinson pour emprunter un livre dans sa petite bibliothèque personnelle.Suite au succès rencontré par le premier emplacement, Logan envisage d'ouvrir une deuxième bibliothèque à côté du belvédère, dans le centre-ville d'Alpha. Son ouverture est prévue pour le mois de mai 2019. Entre-temps, les Brinson acceptent les dons de livres du monde entier pour proposer davantage de contenus.via Mental Floss