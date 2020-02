À 6 ans, elle publie un livre pour apprendre aux enfants à s'accepter

Attention : Bri’Yonna n’a pas été dénichée par un éditeur traditionnel. Son livre est autopublié, disponible strictement sur Amazon. Et elle promet qu’une partie des recettes sur la vente ira directement à l’église de la Rédemption de Blakely, pour alimenter directement en nourritures terrestres.Et parvenir à nourrir les sans-abri qu’aide la Redemption Church.Le livre puise dans la propre expérience de cette fillette, et propose un parcours dans son quotidien ainsi que l’amour nécessaire pour vivre pleinement son existence. Le but du livre est d’encourager chaque petite fille à apprécier « la peau dans laquelle elle se trouve ».Dans une interview accordée à WSB-TV , Bri'Yonna Sealy explique qu’elle a écrit le livre pour que les filles de sa classe « sachent qu’elles sont belles ».Lors de la sortie officielle du livre, elle a demandé à tous ceux qui viendraient d’apporter des denrées non périssables pour faire des dons à l’église.Dédicacé à « toutes les petites filles du monde entier », le livre se veut un message à l’attention de l’amour-propre de chacune. Une leçon importante, pas évidente à recevoir des adultes, même quand ils veulent bien faire…