À 9 ans, elle remporte un concours de lecture et un gros Cheikh lire

Comme chaque année se tenait à Dubai le concours de lecture en langue arabe, qui aura été remporté par une Marocaine de 9 ans. Maryam Amjoun est la troisième lauréate de ce concours réunissant 10,5 millions d’élèves à travers 52.000 écoles dans 44 pays.







C’est sous la haute présidence du Cheikh Mohammed que s’est tenue la cérémonie. Seize finalistes s’étaient retrouvés, tous âgés de moins de 18 ans. Pour participer, il leur fautlire au moins 50 ouvrages au cours de l’année, et en produire une note de lecture.

« Je déclare aux vainqueurs qu’ils sont les leaders du futur. Avec l’éducation et les connaissances, une personne peut atteindre n’importe quel objectif. Et nous vous retrouverons l’année prochaine », a lancé le Cheikh.

Maryam, qui en apprenant sa victoire a fondu en larmes, essuyées avec le keffieh royal, s’est rapidement reprise : « Je m’attendais à être la gagnante de ce défi de lecture. Les questions étaient faciles et j’étais parfaitement préparée. On m’a dit que dans chaque défi, il y a des difficultés, mais je n’ai jamais abandonné, quelles qu’elles soient. »

Elle repart tout de même avec un chèque de 120.000 € pour la récompenser. « J’aime les livres traitant de problèmes comme les essais sociétaux, en plus des livres d’histoire et scientifiques, ainsi que les ouvrages sur la morale et l’éthique », précise-t-elle.

Son père assure que la préparation a été longue : toute la famille s’est soudée autour d’elle pour l’accompagner dans sa préparation. « C’est un sentiment fort que j’ai ressenti, quand une personne comme le Cheikh Mohammed Ben Rashid se penche pour essuyer ses larmes et embrasser son front. C’est un message pour Maryam. C’est une raison pour continuer de lire et faire ce qu’elle a fait. »

La jeune fille veut être architecte.

Pour le reste, la Française Tasneem Eidi a remporté le prix de lecture pour les pays non arabes, avec 24.000 € de gain, et l’école koweïtienne Al-Ikhlas a été désignée comme l’établissement formant le mieux les élèves à la lecture. Et empoche pour cela 240.000 €.