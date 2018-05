À Abu Dhabi une librairie d'occasion fait le bonheur des enfants

Ce sont Shahid et Maleeha Majeed, un couple d’expatriés pakistanais qui ont ouvert cette librairie en début d’année. L’établissement est une véritable caverne d’Ali Baba. Avec plus de 10.000 ouvrages de tous genres dans différentes langues, chacun peut y trouver son bonheur. Et les propriétaires ont porté une attention toute particulière au fonds de livres d’occasion jeunesse.« Nous avons commencé cette entreprise principalement pour les enfants, car nous avons l’impression qu’il existe un réel manque de livre abordable pour eux » confie Maleeha au magazine XPress . En moyenne, les ouvrages coûtent entre 5 AED (1,2 euro) et 30 AED (7 euros). Les titres d’occasion voient leur prix quasiment divisé par deux.Il est également possible de venir échanger ses livres. Les clients qui choisissent cette option bénéficient d’une réduction de 50% sur leur prochain achat de livre d’occasion ou 25% sur les livres neufs. S’ajoute à cela un site web mettant en avant les dernières acquisitions, des extraits de libres ainsi que des offres spéciales.Avec leurs trois enfants, la famille entière est une tribu de dévoreur de livre. Rapidement, les bibliothèques croulent sous les ouvrages. « Nous pensions que nous avions quelques choses de plus à faire que de simplement les garder chez nous alors nous avons eu l’idée d’une librairie. Ayant quitté mon emploi dans le monde de la médecine pour m’occuper des enfants, c’était la parfaite opportunité pour moi de reprendre la vie active en faisant quelque chose que j’aime » explique Maleeha.