À Arles, un atelier bilingue ouvert aux jeunes traducteurs

La Fabrique des traducteurs s’adresse aux traducteurs littéraires francophones et anglophones en début de carrière et s’organise en ateliers bilingues. Les participants sont choisis sur la base d’un projet personnel. Le contrat d’édition n’est pas obligatoire mais les candidats doivent s’être assurés de la disponibilité des droits des textes choisis.Durant dix semaines d’artisanat, ils bénéficieront d’un espace idéal pour mener à bien leurs travaux et réfléchir sur le perfectionnement de leur métier. Trois duos successifs de tuteurs expérimentés les accompagneront en complément des rencontres organisées avec des professionnels du livre .L’atelier se concluera par les “Encres fraîches”, deux lectures publiques programmées à Arles puis à la Maison de la poésie à Paris pour l’ouverture du Printemps de la traduction. Une opportunité pour les jeunes traducteurs de révéler leurs talents.Chacun des 6 candidats retenus recevra une bourse de résidence de 2 000 € bruts. Les frais pédagogiques, d’hébergement et de voyage sont pris en charge par ATLAS. La bibliothèque du CITL, en partenariat avec l'ATLAS, met à disposition plus de 20 000 ouvrages dans plus de 50 langues aux jeunes talents.Depuis la création de ces ateliers, 138 jeunes traducteurs ont bénéficié du programme. Pour plus de détails concernant les inscriptions, rendez-vous ici