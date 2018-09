À Aubagne, inquiétudes autour du budget d'acquisition de la médiathèque

Les syndicats CGT employés et ICTAM des territoriaux d'Aubagne ont déposé un préavis de grève, pour l'ensemble du personnel, pour le mercredi 19 septembre, en matinée. Ils protestent contre la situation financière de la médiathèque, qui pâtit d'après eux des choix de la municipalité. « L'achat de documents et de livres ne peut donc se faire en pleine rentrée littéraire et de fin d'exercice budgétaire », indiquent les syndicats.





La médiathèque d'Aubagne (via Facebook)





La médiathèque Marcel Pagnol d'Aubagne sera le théâtre d'un débrayage ce mercredi 19 septembre, dans la matinée, de 10h à 12h, d'après le préavis de grève déposé par les syndicats CGT employés et ICTAM des territoriaux d'Aubagne. Ces derniers protestent contre la gestion budgétaire de la ville, qui laisse la médiathèque, d'après eux, avec un budget d'acquisition bien trop faible.

Après un budget d'acquisition de 5000 € en 2015 et 2016, « une forte mobilisation des syndicats CGT et FSU, du personnel communal, des usagers, des associations des professionnels des bibliothèques et de la lecture » avait conduit à la signature d'un partenariat entre la ville d'Aubagne et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un cofinancement de ce budget sur 3 ans.

Avec un premier budget à 40.000 €, en 2016, et un second à 80.000 € en 2017, financé pour moitié par la DRAC et pour moitié par la ville, donc, les personnels signalent désormais que la somme pour 2018 est bloquée depuis le vote du budget, en décembre 2017. « À ce jour, en pleine rentrée littéraire et en fin d’exercice budgétaire, nous n’avons pu pratiquement acheter aucun livre », déplorent les syndicats.

Vérification prise auprès de la DRAC, il apparait que la ville a bien reçu 40.000 € pour l'exercice 2017, mais que la demande de financement n'a pas été renouvelée par la ville auprès de la DRAC pour 2018. Nous avons tenté de joindre la mairie d'Aubagne, qui n'a pas donné suite à nos demandes de précision.

Outre le niveau de ce budget d'acquisition, les syndicats et personnels s'inquiètent de l'absence de réponse de la mairie au personnel, « dans un contexte culturel local déjà très détérioré ».



« Le décès d’un membre cher à toute l’équipe de la médiathèque, et aussi à beaucoup d’usagers, a été une épreuve, tout particulièrement pour le personnel. Les responsables de l’administration n’ont vu là, eux, que le moyen de faire l’économie d’un salaire, puisqu’à ce jour il n’est pas prévu de remplacement », indique par ailleurs la CGT.