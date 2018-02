À Belfort, la hausse des tarifs de la bibliothèque inquiète

Alors que le gouvernement appelle les collectivités à investir dans les établissements de lecture publique, la ville de Belfort a voté en conseil municipal la hausse des tarifs d'inscription à la bibliothèque. Et, dans le même temps, c'est une baisse de budget d'acquisition qui est annoncée. Une pétition a été mise en ligne pour faire revenir la municipalité sur sa décision.

Belfort, photo d'illustration (Thomas Bresson, CC BY 2.0)

Le conseil municipal de Belfort a voté, le 14 février dernier, une hausse des tarifs d'inscription à la bibliothèque municipale : les résidents de Belfort de plus de 18 ans devront désormais payer 10 € annuels pour emprunter des documents, contre 5,30 € auparavant, tandis que les résidents de Grand Belfort Communauté d'Agglomération devront s'acquitter de 20 € contre 10,60 € auparavant.

Par ailleurs, signale France Bleu, le budget d'acquisition des documents a été revu à la baisse, de 140.000 € à 67.000 €. « 10 € pour emprunter des livres, des CD et des DVD, cela reste très raisonnable », a expliqué le maire de la ville, Damien Meslot, à France Bleu, tandis que l'opposition politique critiquait cette décision.

Une pétition a été mise en ligne par un collectif d'usagers pour convaincre la mairie de revenir sur sa décision. « Cette très forte diminution budgétaire va non seulement bloquer tout renouvellement de livres, CD, DVD et autres revues, interrompre l'enrichissement des collections mais elle va contribuer également à casser un lien très fort qui existe à Belfort entre les Belfortains et leurs bibliothèques (Deubel mais aussi les annexes des Glacis et des Résidences) », explique le collectif.

La pétition est disponible à cette adresse.

La décision de la mairie de Belfort survient alors que le gouvernement, par le biais du rapport d'Erik Orsenna et de Noël Corbin, a demandé un effort aux collectivités locales dans le soutien aux établissements de lecture publique, à travers, notamment, l'extension des horaires d'ouverture. Sur les tarifs d'inscription, Noël Corbin, inspecteur général des affaires culturelles, précisait que la décision « dépend des politiques des collectivités locales ».



Contactée, la mairie de Belfort n'était pas disponible pour commenter sa décision.