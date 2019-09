À Belleu, dans l'Aisne, inauguration d'une bibliothèque Pénélope Bagieu

Pénélope Bagieu, en 2015 (Simoné Olitax, CC BY-NC-ND 2.0)





Ouverte depuis 1984, la bibliothèque de la commune de Belleu se retrouve sur le devant de la scène suite à une décision politique pas si anodine que cela. « Les élus de Belleu ont voulu redonner du souffle à la culture et à l'établissement, qui a été fermé pendant trois mois pour un réaménagement », nous explique Alexis Pardon, responsable de la bibliothèque et recruté en juin dernier.« J'ai proposé de donner un nom à la bibliothèque, qui n'en avait pas jusqu'à présent, et de choisir le nom d'une auteure vivante », explique-t-il. « Les établissements ont souvent des noms de personnes décédées : j'aime que les choses vivent, qu'elles soient dynamiques, et c'était aussi mon rôle de suggérer de tels aménagements, y compris à ce niveau-là. »La bibliothèque de Belleu sera donc la bibliothèque Pénélope Bagieu, après réflexion des élus de la commune. Un choix qui ne passe pas inaperçu, alors que la littérature, et particulièrement le domaine de la bande dessinée, souffre encore d'un manque de reconnaissance flagrant vis-à-vis de ses autrices. Bagieu, elle, a acquis une reconnaissance internationale, couronnée par un Eisner Award en juillet dernier , une des plus importantes récompenses américaines pour la BD.L'auteure sera présente lors de l'inauguration de la bibliothèque qui porte son nom, le 5 octobre prochain, à 11 heures.