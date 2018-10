À Bordeaux, la bibliothèque de Neneuil aura une deuxième vie

Mardi, de nombreux Bordelais ont découvert avec surprise que la bibliothèque de rue de Neneuil, installé à proximité du Palais des Sports depuis 3 ans, avait disparu. La société chargée de la propreté des rues a procédé au démantèlement du lieu, que la mairie de Bordeaux compte bien, néanmoins, réinstaller au plus vite. Une première réunion, ce vendredi 26 octobre, doit définir les conditions de la renaissance de la bibliothèque de Neneuil.

La bibliothèque de Neneuil (via Google Images)

La nouvelle du démantèlement de la bibliothèque de Neneuil a interpelé nombre de Bordelais, des internautes, mais aussi une partie des services de la mairie. « Quand la bibliothèque de Dominique a été démantelée, les élus n'étaient pas au courant, et le maire encore moins », assure ainsi Estelle Gentilleau, conseillère municipale déléguée pour la Politique du livre et la lecture publique.

Elle-même a été avertie par les libraires de La Zone du Dehors, boutique située non loin du Palais des Sports et de la bibliothèque de rue. Dominique, surnommé « Neneuil », est une figure bien connue de ce quartier bordelais et de ses habitants : il y a trois ans, il a constitué sa bibliothèque de rue, où chacun est invité à laisser ou prendre un livre, en échangeant quelques mots ou en laissant une pièce.

« Dominique est suivi par les services de la ville, c'est un monsieur qui est présent depuis très longtemps. Quand je faisais mes études, il y a 20 ans, il était déjà dans le quartier », explique Estelle Gentilleau. Ces derniers mois, le Palais des Sports auquel est adossée la bibliothèque de rue de Neneuil a subi une série de rénovations et phases de travaux, à l'occasion desquelles des problèmes de sécurité ont pu être pointés par les pompiers.

Trouver un meilleur emplacement pour la bibliothèque



La bibliothèque de rue se trouve en effet dans le prolongement d'une sortie de parking souterrain, contre un mur du Palais des Sports. « Lors des visites de sécurité, la bibliothèque était pointée à chaque fois », précise Estelle Gentilleau, jointe par ActuaLitté. « Elle rassemblait des éléments inflammables à proximité d'une structure qui accueille du public, ce qui était identifié comme un risque par les services. »

Ces signalements à répétition expliqueraient la célérité du démantèlement, alors même que la structure de Neneuil était suivie. « Essayons de tirer de cet événement quelque chose de positif », assure la conseillère municipale, qui rappelle donc qu'une réflexion avait été entamée, avant les événements, avec Neneuil, le service de développement social urbain, la mairie de quartier et des associations d'économie sociale et solidaire, pour que la bibliothèque puisse perdurer tout en s'affranchissant des problèmes de sécurité.

Dès ce vendredi matin, 26 octobre, une réunion réunissant des élus, des associations, des travailleurs sociaux, des librairies — dont la Zone du Dehors et N'a qu'1 œil — et Neneuil, bien sûr, permettra de définir les contours de la future bibliothèque de rue. « Les livres ne sont pas passés à la broyeuse, beaucoup ont été récupérés par Carole Lataste de la librairie N'a qu'1 œil. »

Si aucune solution n'est arrêtée pour le moment, il a été notamment envisagé de trouver un local, une solution mobile ou encore une boite à livres « grand format » pour accueillir la bibliothèque de Neneuil, sur un autre emplacement à définir avec la mairie de quartier.