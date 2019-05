À Bordeaux, les bibliothèques automatisent les prêts et les retours

Un automate prêt-retour NEDAP

Alléger le travail des agents

Dix-neuf automates de prêts et retours ont été installés dans plusieurs bibliothèques de l'agglomération : huit dans des bibliothèques de quartier et onze à la bibliothèque Mériadeck, qui constitue le cœur du réseau. Dans ce réseau, qui conserve un fond très conséquent d'ouvrages et de supports culturels variés, la robotisation est présentée par NEDAP comme « la suite logique » d'une modernisation déjà amorcée.Pour le réseau de bibliothèques bordelais, il s'agit en effet d'une étape importante au sein d'un projet de modernisation de plus longue durée. Déjà lancées sur cette voie avec la rénovation récente de la médiathèque Mériadeck et la création du nouveau portail documentaire qui permet d'accéder aux ressources en ligne, les bibliothèques intègrent désormais la technologie de pointe.Ces automates permettent d'emprunter et de rendre des ouvrages en toute autonomie, grâce à un système de radio-identification, déjà utilisé par la plupart des établissements. Les livres sont équipées de radio-étiquettes (RFID) permettant une identification automatique et une meilleure traçabilité.Les automates installés sont également équipés d'un robot de tri qui facilite le travail des employés de la bibliothèque. Il achemine les ouvrages rendus dans des bacs de tri spécifiques, permettant une remise en rayon moins laborieuse et plus rapide.Ce dispositif semble donc avoir pour objectif de soulager le personnel et témoigne d'une volonté de développer davantage la relation avec les adhérents (conseils, aide à la recherche de documents...). C'est en tout cas l'argument principal souligné par NEDAP dans son communiqué de presse : « La solution de retour automatisé avec tri des documents offre plus de confort aux agents de bibliothèque et leur fait gagner du temps qu'ils peuvent désormais consacrer à la médiation avec le public. »L'objectif est également d'offrir un service de meilleure qualité aux usagers des bibliothèques en accélérant les opérations de prêts et retours et en prévenant les vols éventuels. Avec l'emprunt en libre-service, l'expérience de la bibliothèque se veut plus intuitive et plus confortable. Il suffit de présenter sa carte d'adhérent, le robot se charge ensuite de détecter l'ouvrage. NEDAP précise d'ailleurs que l'aspect esthétique n'a pas été négligé : « Robuste, cet automate est aussi esthétique et ludique avec sa paroi vitrée [...] ».La solution automatique NEDAP est parmi les plus sollicitées par les bibliothèques publiques qui cherchent à s'automatiser. Elle a déjà été plébiscitée par plusieurs bibliothèques en France comme la médiathèque des Champs-libres à Rennes ou encore la bibliothèque universitaire Sainte-Barbe à Paris.