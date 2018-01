À Brest, La Petite librairie veut proposer le meilleur des livres

Véronique Daniélou et Galaad Prigent ont fondé cette librairie généraliste et indépendante il y a onze ans en plein centre-ville. Chaque titre est sélectionné par leurs soins, et en aucun cas imposé par les éditeurs.





© Christophe Pluchon





Une fois la porte de La Petite librairie franchie, le regard est naturellement attiré vers des piles d’ouvrages sur des tables et des livres toutes éditions confondues dressés sur des étagères. Bien que colorée, la présentation est sobre, pas tape-à-l’œil, car ici c’est le contenu des pages qui prime.



Le lecteur à l’affût des best-sellers érigés sur des présentoirs peut faire de belles découvertes. « La plupart des librairies reçoivent à l’avance les titres des grosses maisons, sans même passer commande. Nous l’avons toujours refusé », explique Véronique Daniélou.

Le pari de l’exigence



Pour suggérer les ouvrages correspondants au goût de leur clientèle, les deux gérants épluchent en priorité les propositions des maisons indépendantes, celles qui, selon eux, « éditent de véritables livres à la manière d’un artisan, et pas de purs produits commerciaux ». Celles aussi qui font peu de promotions, faute de moyens. « Les petits éditeurs publient moins de vingt titres par an, explique Galaad Prigent. En raison du long travail de relecture avec leurs auteurs, ils sont vraiment dans la création au niveau du style, de l’histoire, et pas dans une forme d’écriture automatique. »



À La Petite librairie, on ne néglige pas pour autant les catalogues des grands éditeurs qui regorgent de pépites pas toujours valorisées. Avec prudence toutefois, ajoute Galaad Prigent, car, « quand des maisons importantes rachètent des petits éditeurs, la qualité baisse en général. Nous sommes tentés d’aller voir ailleurs ».



Le conseil est une force



Véronique Daniélou estime qu’avec la passion et l’expérience, on peut juger objectivement de la qualité d’un ouvrage en se fondant sur la réputation d’un auteur, d’un éditeur ou d’un traducteur. Il n’est donc pas nécessaire, selon elle, d’être spécialisé dans un domaine particulier comme la photographie ou le roman noir américain.

L’avis des lecteurs est également pris en considération pour accompagner la clientèle de la librairie vers le bon livre. Quant à la vente en ligne, sous forme papier ou d’ebook, elle ne fait absolument pas peur aux gérants de La Petite librairie. « Amazon ne conseille pas de livres. C’est pour cela qu’il concurrence plutôt les grosses structures, pas la nôtre. »



Du roman à la bande dessinée en passant par le livre d’art et le livre jeunesse, neuf mille références se côtoient à La Petite librairie. Le recueil de nouvelles de Mark SaFranko Léger glissement vers le blues (aux éditions La Dragonne) et le manga La cantine de minuit de Yarô Abe (au Lézard Noir) font partie des coups de cœur de Véronique Daniélou et Galaad Prigent.

Christophe Pluchon





La librairie bénéficie du label LIR qui valorise le travail des structures indépendantes.

La Petite librairie,

4 bis rue Danton, 29200 Brest

www.lapetitelibrairie.net



en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne