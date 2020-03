À Bruxelles, quand les livres deviennent la proie des chasseurs

En ouverture à la Foire du livre de Bruxelles, qui se tiendra cette année du 5 au 8 mars 2020, la ville a organisé la troisième édition de sa chasse aux livres. Le top départ a été lancé à 14h ce dimanche 1er mars dans la Cour de l’Hôtel de Ville pour une course effrénée dans les rues du centre historique.

Organisée à l’initiative des organisateurs de la Foire, cette manifestation constitue à la fois l’occasion de remporter des ouvrages, mais aussi de redécouvrir le centre-ville à travers une activité ludique.



« De la cathédrale Sainte-Gudule au Manneken-Pis, en passant par le Sablon et la Place Sainte-Catherine, les lecteurs ont montré qu’ils étaient de véritables sportifs de haut niveau », assure le communiqué.



Pour sa troisième année consécutive, la chasse aux livres de Bruxelles a été une réussite. Plus de 1300 Pocket books (petits livres imprimés en 3D), dissimulés par 35 cacheurs chevronnés, ont été retrouvés. Les chasseurs pourront ensuite échanger leur ouvrage contre un véritable livre pendant la Foire du livre de Bruxelles. Au maximum, 3 pockets books par personne sont autorisés.



Selon les estimations (chiffres regroupant les utilisateurs uniques connectés à la carte interactive ainsi que les cartes imprimées distribuées aux groupes participants), environ 4000 participants ont arpenté les rues du Centre-ville pour la Grande Chasse aux Livres.



Pour ce nouveau rendez-vous littéraire, ce sont les jeunes qui ont été les plus séduits. D’après les statistiques Facebook de l’évènement, 60 % des chasseurs étaient âgés de 18 à 34 ans.



Une nouveauté cette année, la Foire a organisé une autre chasse destinée aux plus jeunes cette fois. La mobilisation a eu lieu au Centre Belge de la Bande Dessinée et a rassemblé plus de 400 enfants de moins de 12 ans. Ces derniers étaient invités à suivre un parcours au sein du musée pour retrouver le Schtroumpf voleur de Pocket book.

« Cette nouvelle formule a conquis les familles, très enthousiastes et nombreuses à découvrir le musée en ce dernier weekend des vacances » s’enthousiasment les organisateurs.