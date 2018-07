À Casablanca, pour sauver les livre du pilon, ils les offrent aux passants

C’est l’une des plus anciennes librairies de Casablanca, située dans le quartier Maarif, à l’angle de la rue des Landes et Vignemale. Et depuis bientôt un an, tous les mois et à l’initiative de Yacine Retnani, le propriétaire, la librairie Carrefour des livres se lance dans une opération séduction pour attirer les curieux et les aventuriers bibliophiles vers de nouveaux textes.Hier, devant l’établissement sont réapparu les cartons pleins de volumes tous genres confondus, classiques, moderne ou contemporain, c’est au goût de chacun ou au hasard qui fera une nouvelle fois très bien les choses. Car le chaland est invité à se servir dans ces piles, à trouver son bonheur. « Servez-vous, c’est offert ! », le message est clair !

« C’est une initiative solidaire », explique Fabienne Courtois, employée à la librairie, au HuffPost Maroc. « Nous récupérons tous les invendus qui doivent repartir chez les maisons d’édition après huit mois sur nos stands, nous retirons la première et quatrième de couverture que nous renvoyons aux éditeurs avec les bons de retour et gardons ainsi les livres que nous redistribuons gratuitement. »

Et de poursuivre : « Nous ne voulons pas jeter ces bouquins ni faire du profit, donc nous les offrons, car beaucoup de gens ici n’ont pas les moyens de s’offrir des livres qui sont souvent chers et pas à la portée de tous. On fait comme on peut avec nos petits moyens de librairie indépendante, pour encourager notamment la jeunesse à lire et feuilleter des livres. »