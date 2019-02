À Chicago, des logements sociaux couplés avec des bibliothèques

Visualisation d'une des bibliothèques, par John Ronan Architects

< >

Skidmore, Owings & Merrill Skidmore, Owings & Merrill John Ronan Architects John Ronan Architects John Ronan Architects

Les immeubles de logements sociaux, qui comprennent entre 70 et 90 appartements, ont été conçus et dessinés par deux cabinets d'architectes différents, tous deux gagnants d'un concours organisé par la ville. L'ensemble « Irving Park’s Independence Branch Library and Apartments », situé au 4204 N. Elston Ave., est signé par le cabinet John Ronan Architects, et celui du 1336 W. Taylor St. par le cabinet Skidmore, Owings & Merrill.« La manière dont ces bâtiments sont conçus est non seulement très belle, mais elle permet également l’évolution de la variété des services que nous allons offrir par l’intermédiaire des bibliothèques, à l'avenir », a souligné Brian Bannon, directeur de la bibliothèque publique de la ville.Le projet a en effet été mené de front par la municipalité et la bibliothèque publique de Chicago, qui a supervisé les projets d'établissement liés à ces bibliothèques intégrées. Des formations sont ainsi proposées aux résidents pour leur permettre de maitriser des technologies de pointe, depuis l'impression 3D à la robotique.Bien entendu, les établissements restent accessibles à d'autres usagers, et ne sont pas uniquement réservés aux habitants des immeubles : cependant, il est évident que la proximité immédiate favorise l'utilisation des équipements culturels.Un autre immeuble semblable, combinant logements sociaux et bibliothèque, doit ouvrir ses portes plus tard dans l'année dans le secteur de West Ridge.