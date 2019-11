À Cognac, une boulangerie propose des livres avec les croissants

La tradition avait été instaurée par le précédent propriétaire, nous indique l'actuel boulanger : en reprenant l’activité, pas question d’y mettre un terme. Une cagette, quelques bouquins, et une pancarte bien en évidence pour inciter les clients à s’emparer d’un livre — et à le ramener ou en amener un autre. Un modèle de book-crossing connu et éprouvé, mais qui en ces lieux devient soudainement étonnant.« C’est autogéré, les clients se débrouillent tout seuls : ils viennent, déposent, repartent avec ou sans livre », nous explique le commerçant amusé. Justement, une dame est en train de farfouiller dans les livres, peut-être en quête de sa prochaine lecture. « On conserve sous le comptoir un stock de livres, au cas où il faille approvisionner. Mais tout se passe bien, les gens sont contents. »Durant le festival, pas d’activité particulière ni de demande spécifique, poursuit-il : « Les gens vont se procurer des livres à la librairie, ce n’est pas vraiment le moment où ils auraient le plus besoin de nous. » Rien n’empêche cependant d'imaginer que les livres alors achetés puissent arriver, dans quelques semaines, directement chez le boulanger…« On n’a jamais eu de problème avec ça, sauf un client : il prenait les livres pour les revendre au marché. Mais on s’en est rendu compte, et ça n’a pas duré bien longtemps. »