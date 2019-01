À l'Académie française, on se bouscule pour succéder à Michel Déon

(Javi Masa, CC BY-NC-SA 2.0)

Après une première élection blanche en juin 2018, l'Académie française avait notamment enregistré les candidatures de Pascal Bruckner et Benoît Duteurtre au fauteuil de Michel Déon. Au cours de la séance du jeudi 22 novembre 2018, 31 votants n'avaient pas réussi à s'accorder à la majorité pour l'un ou l'autre des candidats, aboutissant à une élection blanche.Rebelote donc, le 31 janvier prochain, avec un certain nombre de candidatures déposées : dès le 29 novembre 2018, l'Académie enregistrait celles de Michel Orcel, Eduardo Pisani et Isaline Remy, puis, le 13 décembre, celles d'Yves-Denis Delaporte, Alain Duault et Olivier Mathieu. Une semaine plus tard, ce sont Michel Carassou, Charles Dantzig, Luc Ferry et Philippe Répécaud qui se sont déclarés candidats.En 2019, Pierre Perpillou et Yves Tahar se sont décidés, juste avant Arnaud-Aaron Upinski, qui vient de déposer sa candidature.On compte ainsi 13 candidats, dont une femme.Fin du suspens — insoutenable, bien sûr — le 31 janvier.