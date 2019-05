À l'approche du bac, des philosophes occupent les plateaux de Canal +

© Rudy Waks/Canal+



À l’approche des épreuves du bac, Michel Denisot a réuni autour de lui six de ceux.celles qui entre autres « aiment la sagesse et réfléchissent avec leur raison pour y accéder ou pour comprendre le sens de la vie dans le but d’être plus heureux » : les philosophes Sylviane Agacinski, Raphaël Enthoven, Cynthia Fleury, Michaël Foessel, Olivia Gazalé et Charles Pépin.Si les philosophes du XXIe siècle n’ont plus grand-chose à voir avec Platon, Aristote, Freud ou Confucius, ils.elles cherchent toujours à donner du sens à notre existence et sont tout aussi passionnant.e.s dans leurs réflexions.Cette assemblée inédite et unique de grand.e.s penseurs.euses donne à voir des échanges et à entendre des propos éclairants sur des thèmes comme la liberté, les réseaux sociaux, la politique, les vertus de l’échec, le bonheur ou encore l’amour.Un cours magistral et captivant à conserver dans un coin de la tête, pour chaque jour… ou pour l’épreuve de philo du 17 juin. Diffusion ce mardi 12 juin à... 23 h 40 : il faudra rester philosophe, justement.