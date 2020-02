À l’ère de la crise climatique, quel système énergétique pour notre avenir ?

Publié en 2016 aux éditions Island Press, Our Renewable Future de Richard Heinberg et David Fridley se retrouvera bientôt sur les étalages des librairies françaises. Un futur renouvelable, Tracer les contours de la transition énergétique vient de paraître aux éditions Écosociété d’après la traduction de Michel Durand.





À l’heure où les changements climatiques commencent sérieusement à faire sentir leurs effets, nous devons nous préparer à une profonde transformation dans la façon dont nous produisons et utilisons l’énergie à travers le monde. Le passage obligé des combustibles fossiles à des sources renouvelables entrainera un changement majeur dans notre façon de vivre.



À quoi pourrait ressembler un avenir 100 % renouvelable ? Quelles technologies joueront un rôle crucial dans notre avenir énergétique ? Quels défis allons-nous devoir affronter dans cette transition ? Et comment pouvons-nous nous assurer que le nouveau système énergétique soit juste et équitable ?



Dans Un futur renouvelable, Richard Heinberg et David Fridley explorent les défis et les opportunités que présente le passage aux énergies renouvelables. En brossant le portrait de notre système énergétique actuel, les auteurs examinent la question de l’offre et de la demande d’énergie dans des secteurs-clés de l’économie : la production d’électricité, les transports, les bâtiments et la fabrication.



Leur analyse détaillée permet d’identifier les problèmes cruciaux auxquels nous serons inévitablement confrontés, de l’intermittence des sources de combustible au stockage de l’énergie en passant par la refonte des réseaux de distribution. Véritable travail de prospective pour nous aider à préfigurer ce dont demain sera fait, Un futur renouvelable est un ouvrage lucide et nécessaire pour planifier la transition énergétique à venir. Soyons prêts à relever le défi.

Il est probable que beaucoup de nos habitudes actuelles n’auront tout bonnement plus leur place dans un monde d’énergies renouvelables.



Considéré comme l’un des grands vulgarisateurs des enjeux liés aux combustibles fossiles, Richard Heinberg est l’auteur de nombreux ouvrages dont Pétrole, la fête est finie, paru en 2008 sous la traduction de Duval Hervé aux éditions Demi Lune, et La fin de la croissance publié en 2012 dans la même maison d’après la traduction de Thierry Lhomme.



David Fridley est scientifique au Lawrence Berkeley National Laboratory (États-Unis). Ses recherches portent sur les politiques énergétiques et le développement des villes à faible émission de carbone. Ils sont membres du Post Carbon Institute.



[À paraitre 20/02/2020] Richard Heinberg et David Fridley (trad. Michel Durand) — Un futur renouvelable, Tracer les contours de la transition énergétique — Éditions Écosociété — 9782897195335 — 20 €