À la bibliothèque de Lyon, un distributeur fournit des objets utiles aux usagers

(charlotte HENARD, CC BY-SA 2.0)

Objets utiles et effet d'attraction

Un départ un peu précipité, la tête ailleurs, et vous voilà à la bibliothèque sans les indispensables bouchons d'oreille, garants de l'efficacité des révisions... Interpelés par les nombreux usagers qui réclamaient de tels objets à l'accueil, les bibliothécaires de la bibliothèque municipale de Lyon ont profité d'une grande refonte du hall d'accueil pour installer un distributeur un peu particulier.« Nous avons mené une réflexion à l'occasion de l'automatisation des prêts de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu : un local pour le trieur du retour des documents a été installé, ainsi que des automates de prêts... Toute la physionomie du hall a changé », se rappelle Béatrice Pallud Burbaud, directrice adjointe au Développement des Services et des Publics de la BM de Lyon.La nouvelle configuration du hall a permis de voir d'un nouvel œil les services qu'il était possible de proposer aux usagers : une boite à lire, le fil des savoirs (un tableau d'affichage pour permettre un échange de connaissances entre usagers) et une fontaine à eau ont ainsi fait leur apparition.Le distributeur d'objets utiles est arrivé au même moment, « car l'accueil était fréquemment sollicité pour fournir des objets que les gens avaient oubliés chez eux ». Avec 5000 personnes qui franchissent chaque jour les portes de la BM de Lyon, ces demandes pouvaient rapidement prendre de l'ampleur, et du temps...Ainsi, l'idée d'un distributeur d'objets utiles s'est installée : restait à trouver une machine adaptée, pour un service inédit dans un établissement de prêt. L'appel d'offres passé a permis de dénicher un distributeur de la société Global Service Innovation, que la bibliothèque loue : « L'objectif restait le service aux usagers, et nous n'avons pas souscrit avec un concessionnaire, comme pour les distributeurs de boissons ou le café comptoir », précise Béatrice Pallud Burbaud.Ainsi, la bibliothèque garde le contrôle complet des objets proposés dans la machine, ainsi que des prix de vente — qui sont discutés et validés en conseil municipal. « La marge reste faible, d'autant plus que la plupart des objets proposés le sont seulement à des fins de dépannage. Les montants dégagés sont réinvestis dans le budget général de la bibliothèque, et servent à couvrir le renouvellement des stocks. » Les paiements, eux, s'effectuent uniquement par carte bancaire sans contact.Au fil des mois, le « tote bag » s'est distingué parmi les meilleures ventes, comme la clé USB, le carnet de notes, les écouteurs et les bouchons d'oreilles. L'origine des objets est déterminée par les appels d'offres réalisés par la ville de Lyon, qui incluent des critères de développement durable prenant en compte le conditionnement des objets ou encore les conditions de transport. La bibliothèque de Lyon a ajouté aux objets fréquemment demandés des « produits dérivés » de l'établissement, comme un mug et des cartes postales affichant des images tirées du fonds de livres anciens.Les usagers ont pleinement adopté la machine, assure Béatrice Pallud Burbaud, qui « a toujours un effet d'attraction et d'interpellation, elle surprend beaucoup et permet de changer l'image poussiéreuse de la bibliothèque ».