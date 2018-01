À la BnF, un cycle d'événements sur les écrivains et la presse

De février à avril 2018, la Bibliothèque nationale de France propose un cycle de conférences autour des relations nouées entre les écrivains et la presse. De Proust à George Sand, en passant par Guillaume Apollinaire, Colette et Louis Aragon, c'est toute une histoire de l'écrivain journaliste qui sera retracée à la BnF, avec des interventions, notamment, de Sorj Chalandon et Jean-Yves Tadié.



Caricature d'Émile Zola par Émile Cohl Caricature d'Émile Zola par Émile Cohl

De février à avril 2018, la Bibliothèque nationale de France se penche sur la production foisonnante des écrivains qui, depuis le XIXe siècle, écrivent pour les journaux et sur les relations étroites qu’ils entretiennent avec la presse.

Ce cycle s’ouvrira par un colloque sur Proust et la presse, présenté lors d’une conférence inaugurale de Jean-Yves Tadié, et se poursuivra avec une série de conférences consacrées aux activités journalistiques d’Émile Zola, George Sand, Guillaume Apollinaire, Louis Aragon et Colette. Enfin, pour évoquer les enjeux des relations entre presse et littérature aujourd’hui, c’est l’écrivain Sorj Chalandon qui viendra évoquer sa double activité de romancier et de journaliste.

Le livre de Yuri Cerqueira dos Anjos, Proust et la presse de la Belle Époque, paru en janvier 2018 aux éditions Champion, présente un visage méconnu de l’auteur de La Recherche, un Proust journaliste, auteur d’une centaine d’articles de 1890 à 1922 dans une trentaine de journaux et revues littéraires, un vaste ensemble qui n’avait pas encore fait l’objet d’une étude aussi large.

C’est dire que l’activité journalistique des écrivains est encore mal connue ou peu valorisée. On sait peu que George Sand a écrit plus de 400 articles, souvent en lien avec son œuvre littéraire, ou que Colette a collaboré à une trentaine de titres de presse, écrivant sur les sujets les plus variés, des conseils de beauté aux comptes rendus de procès...

Pendant longtemps, ces écrits ont été exclus de la recherche littéraire. Ce champ d’étude d’une grande richesse est actuellement en plein essor, comme en témoigne ce cycle de conférences qui réunit les meilleurs spécialistes pour évoquer les multiples contributions d’écrivains célèbres aux journaux et évoquer leurs relations parfois complexes avec la presse.

S’appuyant sur les carrières journalistiques des écrivains, éclairant les liens avec leur œuvre littéraire, ce cycle posera les questions des interférences entre la presse et la littérature, de cette « écriture périodique » fragmentée et collective et du rapport des écrivains à l’actualité et au rythme de la presse.

Colloque

Cycle de six conférences : Les écrivains et la presse

samedi 10 février 2018, 14h -19hPetit auditoriumConférence inaugurale par Jean-Yves Tadié, professeur émérite à la Sorbonnepar Sophie Robert, chargée de collections presse, département Droit économie politique, BnFpar Yuri Cerqueira dos Anjos, professeur à l’université Fédérale de Juiz de Fora, Brésilpar Guillaume Pinson, professeur à l’université Laval, Canadapar Luc Fraisse, professeur à l’université de Strasbourg et membre de l’Institut universitaire de Francepar Nathalie Mauriac Dyer, directrice de recherche au CNRS, responsable de l’équipe Proust de l’ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes)les jeudis : 8, 5, 22, 29 mars - 5, 12 avril 2018 18h30-20h, salle 70par Adeline Wrona, professeur à l’université Paris-Sorbonne CELSA et Alain Pagès, professeur à l’université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, directeur des Cahiers naturalistes et responsable de l’équipe Zola de l’ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS)par Marie-Eve Thérenty, professeur à l’université de Montpellier III et Jean Rime, doctorantpar Laurence Campa, professeur à l’université Paris Nanterre et Julia Ribeiro Thomaz, doctorantepar Erwan Caulet et Josette Pintueles, membres de l’équipe de Recherche Interdisciplinaire sur Elsa Triolet et Louis Aragon (ÉRITA).par Gérard Bonal, écrivain et journaliste et Amélie Chabrier, professeur à l’université de Nîmesintervention de Sorj Chalandon, écrivain, journaliste, et dialogue avec Marie-Eve Thérenty