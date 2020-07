À la croisée des mondes : une suite inédite écrite en 2004 finalement publiée

Philip Pullman a écrit Serpentine en 2004 pour récolter des fonds lors d’une vente aux enchères caritative. Le roman, qui n’avait jusqu’alors pas vocation à être dévoilé au grand public, sera finalement bel est bien publié, a annoncé l’écrivain britannique. Attendu pour octobre prochain, l’ouvrage est considéré comme une suite de la célèbre trilogie À la croisée des Mondes.



Avec Serpentine, Philip Pullman convie à nouveau les lecteurs dans le monde de Lyra, devenu adolescente cette fois. L’histoire raconte son retour dans la ville de Trollesund, où elle a rencontré l’ours Iorek Byrnison et l’aéronaute Lee Scoresby pour la première fois, évoqué dans le premier tome de la trilogie, Les Royaumes du Nord.Le roman se déroulera après les évènements qui surviennent dans À la croisée des Mondes, mais avant ceux de The Secret Commonwealth , deuxième tome de sa Trilogie de la poussière.D’après la maison d’édition Penguin Random House jeunesse, Lyra et son dæmon Pantalaimon « plus âgés et un peu plus sages » entreprendront une quête existentielle et chercheront à trouver des réponses sur le lien qui les unit. Et d’ajouter : « Le texte est tendre et révélateur, il préfigure les futurs combats de Lyra en tant que jeune femme. »Philip Pullman a écrit cette histoire il y a plus de 15 ans, à la demande de Nicholas Hytner, metteur en scène au Royal National Theatre qui a dirigé la représentation de la pièce His Dark Materials, adapté de la fameuse trilogie et écrite par Nicholas Wright. Le manuscrit avait seulement vocation à récolter des fonds pour des œuvres de charité.Alors qu’il n’avait jamais eu l’intention de le publier, l’écrivain britannique a annoncé que le roman sera finalement disponible pour le grand public le 15 octobre prochain. Il sera illustré par Tom Duxbury.« Pourquoi publions-nous cette histoire maintenant ? Et bien, quand j’ai écrit Serpentine, je ne savais pas que j’allais écrire une autre trilogie, montrant Lyra à l’âge adulte (...) Mais avec le développement de La Trilogie de la Poussière, en particulier après les évènements décrits dans The Secret Commonwealth, nous pouvons voir un changement dans la façon dont Lyra se comprend elle-même et dans sa relation avec Pantalaimon, qui est préfigurée dans ce petit épisode écrit en 2004 » a expliqué l’écrivain britannique.